Progetto Mobilità garantita, al Comune di Sassari un nuovo mini-bus

Il mezzo, concesso in comodato gratuito da Pmg Italia, è attrezzato al trasporto di anziani e persone con disabilità. Il video

Sassari. Venerdì mattina Pmg Italia ha consegnato in comodato d’uso gratuito al Comune di Sassari un nuovo mini-bus attrezzato al trasporto di anziani e persone con disabilità. La cerimonia si è tenuta in piazza del Comune alla presenza del sindaco Nanni Campus, dell’assessore alle politiche sociali Antonello Sassu, del dirigente del Settore Alberto Mura, della responsabile di Casa Serena Barbara Fozza, Andrea Zannini responsabile direzionale Pmg e Angelo Dettori referente Pmg Italia Spa società benefit e di una rappresentanza dei 38 imprenditori del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

Il Progetto di Mobilità Garantita ha preso il via nel Comune di Sassari nel 2017, grazie al mini-bus dato in comodato gratuito da Pmg Italia a Casa Serena. Il mezzo ha svolto 780 interventi annuali, permettendo agli ospiti della struttura per anziani, a disabili, persone con difficoltà motorie o economicamente svantaggiate di raggiungere agevolmente ospedali, ambulatori e cliniche nonché di svolgere commissioni.

La collaborazione con Pmg Italia nasce nell’ambito dell’integrazione tra pubblico e privato e ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto sociale e accompagnamento.

Il Progetto di Mobilità Garantita ha un alto valore etico e sociale: consentire alle persone di partecipare attivamente alla vita della società, soddisfacendo il fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni. Sono previsti servizi trasporto sociale e di accompagnamento di vario tipo: casa/lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, partecipazione a elezioni e referendum, etc.

Il finanziamento dei veicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio, è possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli. Tutte queste imprese hanno valori comuni e la consapevolezza che il benessere di se stessi e della propria azienda è strettamente legato alla comunità nella quale vivono e operano.

Gli sponsor. Agenzia Funebre La Sassarese, Autocarrozzeria Salvatore Marras Sas, Gruppo Alimentare Sardo Spa, Agenzia funebre Silanos di Silanos, Nieddu Costruzioni Srl, Società Ecologica R2 srl, Impresa Costruzioni C.E.A. Srl, Studio Radiologico-Ecografico Sas, Radio Diagnostica srl, Solinas Costruzioni srl, Farmacia Carlo Felice Snc, Pes S.R.L., Farmacia Gavino Manca Snc, Muse Tecnologie srl, Cave Cantieri Srl, Vi.Ro. Srl, Alarm System srl, Pistidda Rag. Antonio, Autofficina Gierre di Giovanni Erre, F.A. Service srl, Altogusto spa, Edilco.S. Srl, Pirino Tappezzeria Srl, Serigrafika Pubblicità Srls, Usai & Niedda S.N.C. Di Niedda, Ma.Da. Imballaggi srl, Ares Medical Center Srl, Gms srls, Az Ricambi S.R.L., Ferramenta Carboni srl, Ambul.Veter. Dr.Ssa Cester-Dr.Uleri, Eurovet A.G. srl, Dott.Ssa Giovanna Congiu, Re/Max Tempocentro Srls, Ciabattini Bolla Sas Intermediaz, Elleci Service srl, P.M.G. Italia Spa.

