Profumo di Sardegna nel cuore di Sassari

Apre in città la nuova boutique. Le interviste a Maria Rita Sommo e a Roberto Stella

Sassari. È stata inaugurata venerdì scorso la nuova boutique di Profumo di Sardegna, la prima a Sassari. È il centro storico di Sassari, precisamente in via al Carmine, ad accogliere il punto vendita del brand conosciuto ed apprezzato non solo nell’Isola. All’evento sono intervenuti la Corale Vivaldi e il Joyful ensemble, diretti dal maestro Daniele Manca. Maria Rita Sommo insieme allo stilista Roberto Stella racconta il perché di un ritorno nella propria città di origine.

