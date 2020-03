Prima Sassari dona 1650 euro al Comune

Emergenza Covid-19 in città, il Movimento Civico ha deciso di fare la propria parte partecipando alla raccolta fondi

Sassari. Anche il Movimento Prima Sassari, tra i promotori del progetto civico a sostegno di Nanni Campus Sindaco nelle scorse elezioni comunali – con tutti i suoi componenti e il coordinatore Giampietro Vargiu – vuole essere parte attiva nella campagna di solidarietà a sostegno delle istituzioni che sono chiamate a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, spesso con mezzi e risorse troppo esigui per la delicata situazione.

Il Movimento ha così deciso di fare la propria parte, partecipando alla raccolta fondi istituita dal Comune di Sassari e donando la somma di 1650 euro che contribuirà a sostenere l’amministrazione nelle attività messe in campo per arginare l’attuale emergenza.

«Riteniamo – sottolinea il coordinatore Giampietro Vargiu – che in questo momento dobbiamo stringerci attorno ai contagiati da Coronavirus, ai medici e agli infermieri che lavorano senza sosta, alle istituzioni che fanno il massimo per non paralizzare il nostro territorio e per superare questo momento drammatico. L’auspicio – conclude Vargiu – è che un simile gesto possa contribuire ad accelerare e migliorare la risoluzione di una crisi che sta mettendo a dura prova una città, un territorio, una nazione. Ora tocca a noi. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Forza Sassari».

