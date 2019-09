Prima giornata di campionato, la Dinamo vince a Varese

Sul parquet di Masnago termina 74 a 52 per i biancoblù. Pierre miglior realizzatore con 18 punti

Varese. Prima giornata di campionato e prima vittoria in trasferta per la Dinamo Banco di Sardegna, che batte Varese 74-52 e inaugura nel migliore dei modi la sua decima stagione in LBA. Una vittoria convincente sul parquet di Masnago, che mette subito in chiaro il valore dei biancoblù.

Roster al completo per coach Pozzecco che sceglie lo stesso quintetto iniziale della due giorni di Supercoppa. Tambone e Dyshawn Pierre guidano i rispettivi attacchi in avvio di match, Evans dopo 4’ scrive il 5-9. Varese si tiene sempre a contatto e ribatte ad ogni tentativo di fuga biancoblù, mette la testa avanti con le triple di Tambone e Natali, Bilan per il nuovo vantaggio, Pozzecco ruota i suoi, abbassa il quintetto e si affida al duo Spissu-Jerrells, Dinamo poco concreta nel finale di quarto, Peak ne approfitta, Mclean pareggia i conti e chiude al 10’ sul 15-15.

Antisportivo di Tambone su Pierre, è proprio l’ala canadese a costruire il mini parziale, Gentile in contropiede costringe Caja al timeout, 17-23. Vene si alza da 3, il Banco prende il comando e mette il piede sull’acceleratore, parziale di 16-5 in 5’ nel secondo quarto (22-31). Attacco e difesa funzionano, Mayo a cronometro fermo rosicchia punti, Miro Bilan si riscopre assistman, Gentile ringrazia (4/4 dal campo), Evans firma il 24-38, prima spallata al match, la panchina di Varese prova a correre ai ripari, Spissu con il buzzer beater manda tutti negli spogliatoi sul 24-40.

Bilan e Evans danno fluidità all’attacco sin dai primi minuti del secondo tempo, si accendono i padroni di casa con canestri importanti ma Vitali è cinico dai 6.75, il Banco vola leggero sulle ali dell’entusiasmo, il tabellone dice +22 (31-53 al 25’). Varese deve reagire e lo fa riportandosi a -16 e impensierendo Pozzecco, 41-57 dopo 30’.

Il 15º punto di Pierre apre l’ultimo quarto del match, Curtis Jerrells riporta i giganti ancora una volta a +20, è una bella Dinamo che diverte e si diverte, fa girar palla per trovare il tiro migliore, sopra di 27 non si accontenta (43-70), i padroni di casa rendono meno pesante il passivo, spazio per Bucarelli, Devecchi e Magro, scorrono i minuti conclusi, i ragazzi di coach Pozzecco sigillano il risultato e conquistano i primi due punti della stagione, sul parquet di Masnago finisce 74 a 52.

I tabellini

Parziali: 15-15, 9-25, 17-17, 11-17

Progressivi: 15-15, 24-40, 42-57, 52-74

Rimbalzi: 34-35 (Simmons 8, Tambone 7 – Pierre 8, Spissu 7)

Assist: 9-16 (Pierre 6)

Pallacanestro Varese: Peak 8, Tepic, De Vita ne, Jakovics, Natali 3, Vene 10, Simmons 4, Seck ne, Mayo 9, Tambone 8, Gandini, Ferrero 10. All: Attilio Caja

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 6 (2/3 da 2, 0/3 da 3), Mclean 4 (4/6 tl), Bilan 8 (4/8 da 2), Bucarelli, Devecchi, Evans 10 (3/6 da 2, 4/4 tl), Magro, Pierre 18 (2/3 da 2, 4/7 da 3), Gentile 11 (4/5 da 2), Vitali 11 (3/5 da 3), Jerrells 6 (2/4 da 3). All: Gianmarco Pozzecco

