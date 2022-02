Premio Logudoro, pubblicato il bando

Il tema della 41ª edizione è “Hat a torrare su eranu” (Tornerà la primavera). Opere (poesie e racconti) da presentare entro il prossimo 30 giugno

Ozieri. È stato pubblicato il bando della 41ª edizione del Premio Logudoro di poesia e letteratura sarda, organizzato da su Sodalitziu Culturale Otieresu Pirastru Cubeddu Morittu. Il tema di quest’anno è “Hat a torrare su eranu” (Ritornerà la primavera) e le opere, rigorosamente inedite, devono essere presentate entro il prossimo 30 giugno. Tre le sezioni previste: “Musserradu Meridda” per poesie in logudorese in metrica e a tema imposto, “Servadore Bertulu” per poesie a tema e metrica liberi in una delle lingue parlate in Sardegna e “Gigi Sotgia” per i racconti a tema libero su argomenti di attualità. Non c’è stavolta la poesia religiosa, a cadenza biennale. È invece presente la sezione dedicata alle scuole dedicata a Salvatore Farina: i bambini delle elementari potranno partecipare con poesie, mentre gli studenti delle medie anche con racconti, entrambi sia singolarmente sia come classe.

Le opere, poesie e racconti, devono essere inviate in otto copie in formato A4 con testo nel font Times New Roman corpo 12. È inoltre richiesto che siano totalmente inedite e mai premiate ad altri concorsi. Si può concorrere a più sezioni. Saranno assegnati primo, secondo e terzo premio per ciascuna categoria, oltre a menzioni speciali. Previsto anche il premio speciale per l’Ottava Bella (ottava reale, chiusa, in endecasillabo).

I testi vanno inviati alla segreteria del Premio Logudoro, presso Gavino Contu, vicolo Antonio Pigliaru, 2, 07014 Ozieri. Per info 3337828073 gavino.contu@alice.it contugavino20@gmail.com.

