Predda Niedda, fuoco all’esterno del Mercato delle pulci

Durante la notte incendio spento dai Vigili del Fuoco. La rivendita di merce usata si trova di fronte al Centro commerciale Auchan

Sassari. Questa notte, intorno alle 4 la Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio a Predda Niedda, al Mercato delle Pulci di fronte ad Auchan. Sono state inviate sul posto tre squadre, che all’arrivo hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall’evento e allo spegnimento del rogo. Bruciate varie merci, tra cui lavatrici, ombrelloni, sdraio e gazebo, esposte all’esterno dello stabile. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si potessero propagare all’interno dell’edificio. Erano presenti il 118 e una pattuglia di Polizia. Si cerca di capire le cause che hanno causato l’incendio. L’area è dotata di impianto di videosorveglianza.

