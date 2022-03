Poste Italiane riprende l’attività di recapito pacchi in Sardegna

Domenica si è provveduto alla lavorazione e allo smistamento dei primi bilici. Il recapito di pacchi veloci e raccomandate non è stato invece mai interrotto

Cagliari. Poste Italiane comunica che il Corriere Espresso del Gruppo Poste SDA già dalla giornata odierna ha ripreso l’attività di recapito pacchi in Sardegna. Sabato scorso, infatti, sono iniziati ad arrivare presso i Centri i bilici con il prodotto e nella giornata di ieri si è provveduto alla lavorazione e allo smistamento. L’avviso presente sul sito ufficiale SDA è pertanto da ritenersi superato e l’Azienda provvederà al più presto ad aggiornare la comunicazione.

Poste Italiane coglie l’occasione per sottolineare come, anche durante i blocchi degli autotrasportatori nei porti di Cagliari, Olbia e Porto Torres, l’attività di recapito dei pacchi “veloci” e della corrispondenza tracciata (raccomandante, assicurate e atti giudiziari) non è stata mai interrotta, tramite gli hub collocati nella penisola e la successiva distribuzione ai centri di recapito sul territorio, in particolare per i prodotti citati, perché avviene per via aerea e successivamente su gomma attraverso l’ausilio della flotta aziendale.

L’Azienda è comunque costantemente attenta agli sviluppi della situazione e, qualora dovessero verificarsi nuovamente contesti analoghi, valuterà prontamente tutte le possibili soluzioni finalizzate ad attenuare gli eventuali scostamenti dai normali standard di qualità del servizio.

