Poste Italiane, a Sassari il Mese dell’educazione finanziaria

Anche nel Nord Sardegna si potrà usufruire dei webinar gratuiti organizzati dall’azienda per migliorare le conoscenze dei cittadini sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali

Sassari. Poste Italiane partecipa, anche nel Nord Sardegna, alla quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria (#OttobreEdufin2021 e #PrenditiCuraDelTuoFuturo) e per l’occasione anche in provincia di Sassari continua a promuovere eventi formativi con l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale per aumentarne la consapevolezza di fronte a decisioni economiche e di investimento.

Il 21 ottobre i cittadini del Nord dell’isola potranno partecipare al consueto appuntamento, completamente gratuito, di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria sulla tematica “Economia Personale e Familiare”.

Anche durante questo periodo, in cui il distanziamento interpersonale è diventata la nuova regola sociale, Poste Italiane non ha voluto rinunciare alle proprie iniziative didattiche, adattandole ad un nuovo e più attuale contesto digitale, ancora più diretto e facilmente fruibile: con l’appuntamento del 21 ottobre, dall’inizio della pandemia, sale infatti a 4 il numero degli eventi online organizzati dall’azienda guidata dall’AD Matteo del Fante, in provincia di Sassari.

Durante le sessioni che si svolgeranno a partire dalle 17:30, il relatore utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per aumentarne la consapevolezza ogni qualvolta sia necessario compiere delle scelte, per sé e per la propria famiglia, di natura economica. All’ interno degli appuntamenti sono previsti focus sul tema della pianificazione finanziaria, il risparmio e gli investimenti, la protezione e la previdenza complementare

Coloro che sono interessati ad accrescere le proprie competenze economico-finanziarie possono conoscere le modalità di partecipazione e/o prenotarsi all’iniziativa rivolgendosi già da oggi presso gli uffici postali di Sassari 1 (via XXV Aprile), Sassari 3 (via Alghero), Sassari 4 (via Forlanini), Alghero Centro (via Carducci), Olbia 2 (via Agrigento), Oschiri, Ossi, Ploaghe e Sennori.

In occasione del “Mese dell’Educazione Finanziaria” Poste Italiane ha inoltre pubblicato online il nuovo sito web dedicato all’ educazione finanziaria (https://www.posteitaliane.it/it/educazione-finanziaria.html), completamente rinnovato nella forma e integrato di tantissimi contenuti multimediali, guide e strumenti informativi per favorire un migliore orientamento dei cittadini in materia aiutandoli a compiere scelte finanziarie, assicurative e previdenziali sempre coerenti con le proprie esigenze e le proprie possibilità economiche.

Nel corso dell’anno Poste Italiane organizza varie iniziative di educazione finanziaria e promuove il progetto “Il Risparmio che fa scuola”, rivolto ai ragazzi in età scolare, organizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il calendario completo degli appuntamenti del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, è disponibile sul portale dell’iniziativa (Il calendario degli eventi #OttobreEdufin2021 – Quello che conta), e sul sito di Educazione Finanziaria di Poste Italiane (https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi) dal quale sarà possibile iscriversi gratuitamente agli eventi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...