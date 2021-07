Polo in Costa Smeralda da mercoledì 21 a sabato 24 luglio

Cinque Bandiere sui pennoni di Italia Polo Challenge Baylandi Cup-Porto Cervo 2021

Arzachena. Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro sportivo della prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 che si svolgerà da mercoledì 21 a sabato 24 luglio.

L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, nel comune di Arzachena.

Le squadre. Le quattro squadre partecipanti hanno già comunicato i nominativi dei tre giocatori che saranno in campo confermando così la partecipazione di 5 Nazioni: Svizzera (Andreas Bihrer), Gran Bretagna (Riccardo Paganelli) e Germania (Alexander Hauptmannn) con un unico rappresentante, oltre a Italia e Argentina rispettivamente con tre e sei giocatori. Gli azzurri sono Francesco Scardaccione, Therance Cusmano e Stefano Giansanti), tutti esponenti dello storico e blasonato vivaio della Capitale.

Come in ogni torneo, per tecnicismo radicato nella tradizione e per quella talmente grande diffusione sul territorio nazionale che assegna al polo il titolo di sport nazionale, gli ospiti più attesi sono gli argentini Joaquin Maiquez (hp 6), Octavio Olmedo e Lucas Labat (entrambi 5 hp), Bautista e Jeronimo Fanelli (rispettivamente 3 e 5 hp) e Francisco Bensadon che con un hp 7 (handicap 7) è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato i massimi tornei del calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires.

Non solo sport. Il torneo anche questa volta ha la partnership della Federazione Italiana Sport Equestri e del Comune di Arzachena, e gli organizzatori di Italia Polo Challenge si aspettano, per le quattro giornate di gare il coinvolgimento di un grande numero di appassionati. L’evento è programmato con inizio nel tardo pomeriggio. La prima partita appena prima del tramonto (inizio circa h. 20.00)

Il villaggio ospitalità, realizzato intorno al campo di gara con stand espositivi e ristorante, offre una visibilità eccellente e raffinata accoglienza per gli appassionati e neofiti con le funzionali strutture di Eurostands, utilizzate già a Cortina d’Ampezzo per Italia Polo Challenge on Snow la settimana dopo la chiusura deli Mondiali di Sci che proprio Eurostand ha curato. La Sardegna, terra di natura e dei suoi profumi, sarà tangibile in occasione del debutto di Italia Polo Challenge Baylandi – Porto Cervo 2021 Cup grazie agli allestimenti floreali firmati da Sgaravatti Group, brand di eccellenza nel Bel Paese del panorama florovivaistico del landscaping e garden design.

L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è libero.

Durante le partite sarà anche possibile godere dello spettacolo con prenotazione dei tavoli al ristorante per le serate di giovedì 22, venerdì 23 (Gala Dinner) e sabato 24. Prevista per tutte le serate musica dal vivo. Info: info@italiapolochallenge.it

I personaggi dello sport e dello spettacolo. Sono molti gli habitué della Costa Smeralda che hanno già confermato la propria presenza a Italia Polo Challenge Baylandi Cup – Porto Cervo 2021 con la curiosità di festeggiare il ritorno del Polo in Sardegna. Tra questi, da sempre frequentatore appassionato dei tornei italiani, c’è l’attore Roberto Ciufoli che è anche un apprezzato giocatore e che molto spesso è al microfono nella cabina regia del circuito per raccontare e commentare le partite insieme allo speaker ufficiale Gianluca Magini.

In occasione di Italia Polo Challenge Porto Cervo un’altra voce famosa arriva per la prima volta ai microfoni del polo quella di Martin Castrogiovanni. Argentino di nascita e italiano di adozione, ex rugbista a 15 di eccellenza con presenze nella nazionale italiana dal 2002 al 2016 e in carriera pilone di Calvisano, Leicester, Tolone e Racing Metrò 92, Castrogiovanni è personaggio pubblico oltre che nel mondo dello sport anche per una carriera televisiva di successo iniziata ormai quasi dieci anni orsono come conduttore di Lo Spettacolo della Natura (Rete 4) e cresciuta con il passare del tempo anche attraverso anni di presenza nel programma Tu sì que vales (Canale 5) .

I Polo Team

BATTISTONI POLO TEAM

Stefano Giansanti (ITA) hp 0

Alexander Hauptmann (GER) hp 2

Joaquin Maiquez (ARG) hp 6

U.S. POLO ASSN. POLO TEAM

Andreas Bihrer (SUI) hp 0

Octavio Olmedo (ARG) hp 5

Lucas Labat (ARG) hp 5

SEA EARTH SKY POLO TEAM

Francesco Scardaccione (ITA) hp 0

Therence Cusmano (ITA) hp 1

Francisco Bensadon (ARG) hp 7

PETRA BIANCA POLO TEAM

Riccardo Paganelli (GBR) hp 0

Bautista Fanelli (ARG) hp 3

Jeronimo Fanelli (ARG) hp 5

PROGRAMMA GARE & EVENTI

Mercoledì 21 luglio

Ore 11:00 Sfilata dei Team nel Centro Storico Arzachena

Ore 12.30 Degustazione vini presso Cantine Surrau (su invito)

Ore 18.00 Sfilata dei Team nella Piazzetta di Porto Cervo

Ore 20.00 Cocktail di presentazione dei Team all’Hotel Cala di Volpe

Giovedì 22 luglio

Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico

Ore 20:00 match #1

Ore 21:00 match #2

Venerdì 23 luglio

Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico

Ore 20:00 semifinale vincente match #1 contro perdente match #2

Ore 21:00 semifinale vincente match #2 contro perdente match #1

Gala Dinner (solo su prenotazione)

Sabato 24 luglio

Ore 18:30 apertura Villaggio Hospitality con bar e ristorante a bordo campo aperto al pubblico

Ore 20:00 finale terzo e quarto posto

Ore 21:00 finale primo e secondo posto

Premiazione

L’ingresso al Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori e al villaggio ospitalità è aperto al pubblico.

Per acquisto voucher e prenotazioni: info@italiapolochallenge.it



