PMI Day 2019, le imprese si raccontano agli studenti delle superiori

All’evento nazionale ha partecipato anche Confindustria Centro Nord Sardegna. Istituti scolastici di Sassari, Oristano ed Olbia hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio alcune importanti realtà aziendali

Sassari. Si è svolta venerdì 15 novembre la decima edizione del PMI DAY nazionale, al quale Confindustria Centro Nord Sardegna ha partecipato coinvolgendo cinque aziende del sistema confindustriale e altrettanti istituti di istruzione superiore dei territori di Sassari, Oristano ed Olbia, facendo così vivere agli studenti le realtà aziendali sarde. L’obiettivo è raccontare le imprese, il loro ruolo produttivo e sociale, mostrare come nasce un prodotto o un servizio, come un’idea si trasforma in progetto e la passione in risultato.

PMI Day è la giornata in cui le Piccole e Medie Imprese del sistema Confindustria hanno un confronto con i giovani che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro. Un’esperienza istruttiva e costruttiva che piace a studenti, insegnanti e imprenditori.

Nel territorio della Confindustria Centro Nord Sardegna – ovvero le province di Sassari e di Oristano – sono state coinvolte aziende dei più diversi settori, turismo, servizi ambientali e informatici, arredamento e studenti degli istituti tecnici ma anche dei licei.

A Sassari due classi dell’Istituto “Nicolò Pellegrini” hanno visitato gli uffici di Numera Sistemi e Informatica spa e hanno visto come si creano i servizi informatici che stanno alla base di tantissime attività produttive. Due classi del Liceo Scientifico “Mariano IV” di Oristano sono state accolte negli stabilimenti produttivi della Sterilis Sardegna srl nella zona industriale di Santa Giusta, per scoprire come nascono e si producono i servizi di sterilizzazione per le strutture sanitarie pubbliche e private. Al quartier generale della Nuova Prima srl a Marrubiu due classi dell’Istituto Agrario “Don Deodato Meloni” di Nuraxinieddu-Oristano hanno invece potuto seguire il processo di studio e realizzazione degli interventi di disinfestazione ambientale e della cura del verde. All’Hotel Mistral 2 di Oristano sono state ospitate tre classi del corso turistico dell’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa”, che hanno così seguito il lavoro di una struttura ricettiva aperta tutto l’anno. Infine tre classi dell’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “Attilio Deffenu” sono state ospitate presso gli opifici di Arredamenti Doc srl nella zona industriale di Olbia dove si realizzano elementi di arredamento.

«Questa manifestazione è un momento in cui i nostri imprenditori si aprono agli studenti, agli insegnanti e alle comunità locali per raccontare la storia delle loro imprese, la loro identità e come stanno cambiando in ogni parte del mondo – spiega Francesco Planetta, delegato della Piccola Industria di Confindustria Centro Nord Sardegna –. Le aziende sono il cuore pulsante dei territori e il PMI DAY nasce proprio per trasmettere la passione ai giovani, i veri protagonisti delle imprese del futuro. Grazie a questa manifestazione trasmettiamo loro la nostra eredità: valori, idee, determinazione, sacrificio ma soprattutto cultura d’impresa. Le persone e la formazione devono rimanere al centro dell’agenda politica e sociale».

«Fare impresa richiede passione, impegno, dedizione, responsabilità e competenze – aggiunge Giuseppe Ruggiu, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna –. La manifestazione PMI DAY è una splendida occasione per formare la cultura d’impresa, indispensabile soprattutto nei nostri territori dove l’impresa privata è a volte poco visibile, ma basilare per lo sviluppo del tessuto socio economico locale. Dobbiamo assolutamente farla ai giovani studenti e alle loro famiglie e far venire voglia ai giovani di intraprendere il percorso bellissimo del fare impresa».

