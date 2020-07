Play Movie, stasera “Summer” di Kiril Serebrennikov

Alle 21,15 secondo appuntamento in calendario con la Rassegna Cinematografica tra film e musica nel cortile della Scuola Media 2. A seguire proiezione del videoclip “Luce” degli Apollo beat (regia di Michele Gagliani)

Sassari. Stasera (lunedì 20 luglio) alle 21,15 negli spazi del cortile della Scuola media n. 2 di Sassari, ingresso 5 euro, “Play Movie – La Musica al Cinema” propone al pubblico del grande schermo il film “Summer” di Kiril Serebrennikov, cui seguirà la proiezione del videoclip “Luce” degli Apollo beat (regia di Michele Gagliani). È questo il secondo appuntamento con la rassegna cinematografica curata da Nuova Aguaplano per la 22ma edizione del Festival Abbabula, festival organizzato da Le Ragazze Terribili.

Nell’Unione Sovietica degli anni ottanta la musica occidentale era bandita, ma la passione per il rock di Mike, la moglie Natasha e Viktor li porterà a sfidare la censura e fondare una band. Ispirato alla storia della fondazione dei Kino, band idolatrata in Russia, “Summer” è il racconto di una inesauribile stagione di musica, passione e voglia di libertà.

Martedì 21 luglio la rassegna continua con “Ho affittato un killer” di Aki Kaurismäki e la proiezione del videoclip “Via di fuga” degli Egon (regia: di Paolo Pisanu); mercoledì 22 luglio spazio a “Essere Gigione” di Valerio Vestoso e a “Un sabato del 1974” di Herbert Stencil feat. Angela Colombino (regia di Federico Branca); giovedì 23 luglio la rassegna si chiude con “Vox Lux” di Brady Corbet e il videoclip “Milano non sente” di OK BA (regia di Alessandro Tanca). Ogni serata avrà un costo ingresso di 5 euro, abbonamento ai 4 film al costo di 15 euro. Info line Le Ragazze Terribili 079278275.

L’idea mette in connessione il mondo del cinema e quello della musica, perfetto spin-off di Abbabula, festival che da 22 anni porta in città le migliori proposte musicali della scena italiana e internazionale: quattro serate, dal 4 al 7 luglio in piazza Moretti.

