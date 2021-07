Play Movie Abbaìda – Rassegna Cinematografica tra film e musica

Tre serate, in programma il 20, 21 e 22 luglio, con The Blues Brothers, Fabrizio De Andre & Pfm – Il Concerto Ritrovato, Fedele alla Linea – Giovanni Lindo Ferretti

Sassari. Torna Play Movie Abbaìda (seconda edizione) rassegna cinematografica dedicata al legame tra cinema e musica organizzata dall’Associazione Nuovo Aguaplano e dalla Società Cooperativa Le Ragazze Terribili. Tre serate, in programma il 20, 21 e 22 luglio nel Cortile della Scuola Media n. 2 di Sassari, e tre pellicole: l’iconico The Blues Brothers, Fabrizio De Andre & Pfm – Il Concerto Ritrovato e Fedele alla Linea – Giovanni Lindo Ferretti.

Ogni film sarà preceduto dalla proiezione di un videoclip di musicisti locali che presenti in platea accompagnati dai rispettivi registi: “Il concerto” di Bulla per la regia di Giovanni Saturno, “Liberi” dei Blackboard per la regia di Andrea Milia e “Desert” degli Shelf per la regia di Gabriele Peru. L’ingresso è gratuito, per info e prenotazioni è possibile chiamare lo 079278275.

Play Movie Abbaìda nasce come spin-off di Abbabula, uno degli eventi più attesi dell’estate musicale isolana e nazionale, festival che da 22 anni porta sul palcoscenico di Sassari le migliori proposte in note della scena italiana e internazionale e che anche quest’anno torna in città dal 28 luglio al 3 agosto (piazza Moretti) con in cartellone ospiti del calibro di Samuele Bersani e la maliana Fatoumata Diawara, passando per la giovanissima Ariete e un ensemble di grandi jazzisti capitanati da Peppe Servillo protagonisti di un bellissimo omaggio a Domenico Modugno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...