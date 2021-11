Piero Bucchi alla Dinamo: «Felice di essere qua»

Il presidente Stefano Sardara ha presentato alla stampa il nuovo coach. L’intervista a cura di Ico Ribichesu

Sassari. Nella Club House societaria di via Nenni è stato presentato ai giornalisti di televisione, carta stampata e agenzie coach Piero Bucchi, neo allenatore della Dinamo Banco di Sardegna. A fare gli onori di casa il presidente Stefano Sardara, che in apertura ha voluto ringraziare il coach uscente Demis Cavina «per il lavoro che ha fatto, per come ha approcciato al nostro progetto e per quanto fatto fino a oggi. Professionista esemplare, purtroppo nel basket come nello sport i numeri sono quelli che governano i risultati, non li abbiamo avuti e come spesso avviene a pagare è uno su tutti ma sappiamo che le colpe non sono tutte dalla sua parte».

«Sono molto contento di essere qui – ha detto Bucchi –. Vi confesso che aspettavo questa chiamata da qualche anno e quando il presidente mi ha telefonato sono stato molto felice. So che è una piazza importante, Sassari è diventata stabilmente una società di primissimo livello in Europa quindi il senso di responsabilità è elevatissimo. Ed è con grande entusiasmo e grande voglia che approccio a questo nuovo percorso sperando di dare alla società e ai tifosi le soddisfazioni che meritano. Ripeto so che di essere venuto in un ambiente esigente e competente che merita di essere confortato con i risultati. Ce la metterò davvero tutta insieme alla squadra per dare le giuste soddisfazioni ai tifosi e alla società».

