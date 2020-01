Pesistica, Anna Chiara Tilocca campionessa italiana under 17 59 kg

L’atleta dell’Associazione Dilettantistica Esercito – 152° reggimento fanteria “Sassari” ha conquistato il titolo sulla pedana del PalaPellicone di Ostia Lido

Ostia Lido. Anna Chiara Tilocca è la nuova campionessa italiana under 17 di sollevamento pesi nella categoria 59 chili. Ancora un record, quindi, per la giovane pesista sarda, classe 2004, atleta dell’Associazione Dilettantistica Esercito – 152° reggimento fanteria “Sassari”, che ha entusiasmato la platea di tecnici ed appassionati della pesistica, facendo registrare un complessivo di 135 chili sollevati sulla pedana del PalaPellicone di Ostia Lido.

Una medaglia d’oro meritatissima che conferma il valore della pesista urese guidata dal tecnico Salvatore Marras, graduato del 152° reggimento.

Nonostante la sua giovanissima età, la Tilocca aveva già fatto parlare di sé nel 2018 dopo essere diventata campionessa italiana nella categoria 55 kg.

Solo un anno più tardi, invece, si è messa in mostra laureandosi campionessa italiana under 15 nella categoria 59 kg, titolo conquistato sulla pedana di Pavia il 30 giugno scorso.

Infine, a dicembre, la convocazione ai campionati europei under 15 in Israele dove aveva strappato un buon decimo posto.

Enorme soddisfazione per questo eccezionale traguardo è stata espressa dal comandante della Brigata “Sassari”, il generale Andrea Di Stasio, dal comandante del 152° reggimento, il colonnello Giuseppe Rocco, e dalla dirigenza della società, unica a livello Esercito in Sardegna che si dedica ai suoi giovani atleti in diverse discipline il cui elenco, in continua crescita, annovera la pesistica, il karate, il calcio e il fitness, con l’obiettivo di garantire loro una preparazione atletica di altissimo livello.

L’ASD Esercito – 152° reggimento fanteria “Sassari”, costituitasi il 1° febbraio 2019, è aperta sia al personale militare sia a quello civile.

L’obiettivo è quello di promuovere la pratica di varie discipline sportive con un’attenzione particolare ai più giovani.

