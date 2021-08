Pensieri e parole, Paolo Fresu presenta il suo “film del cuore”

È “Parla con lei” di Almodovar. Dopo il successo della 2 giorni all’Asinara venerdì 27 agosto tappa all’Arena Terragona di Alghero

Sassari. Dopo il successo della due giorni nell’isola-parco “Pensieri e parole: libri e film all’Asinara” prosegue con le ultime tappe della sua XVI edizione a Porto Torres ed Alghero.

Venerdì 27 agosto alle 21,30 nella nuova Arena Terragona di Alghero in viale Giovanni XXIII, 21 prosegue la rassegna “I film del cuore” inserita all’interno del festival che propone grandi “classici” presentati da importanti personaggi della comunicazione, della moda e della musica. Dopo la serata in compagnia di Annamaria Testa e quella con lo stilista Antonio Marras ad introdurre il suo film preferito “Parla con lei” di Pedro Almodóvar sarà il trombettista Paolo Fresu. Anche questa serata di cinema sarà accompagnata dalla degustazione di un vino sardo, il vermentino “Su Biccu” della Cantina Sorres di Sennori. Le degustazioni sono curate dal sommelier Piero Careddu. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Cityplex Moderno di Sassari e la libreria Cyrano di Alghero. Il film sarà proiettato in lingua originale e sottotitolato in italiano. Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: 339 7920183.

A Porto Torres sino al 2 settembre

Il Festival dell’Asinara proseguirà con altri eventi che si svolgeranno nella nuova arena di Porto Torres nel parcheggio “Il ponte”. Mercoledì 25 agosto alle 19 il giornalista Francesco Pinna ha presentato “Cuori campioni” (Solferino) di e con Luca Telese mentre alle 21 è stato proiettato “La vita straordinaria di David Copperfield” di Armando Iannucci. Il giorno dopo si prosegue alle 19 con Barbara Proli che presenta “Tascabile indimenticabile” (Il Maestrale) di e con Angelo Mazza e a seguire il film “Tolo Tolo” di Checco Zalone.

Il 1 settembre Franco Satta presenta con l’autore Vindice Lecis il libro “La conquista” (Condaghes) per lasciare poi spazio al cinema alle 21 con il film “Il Traditore” di Marco Bellocchio. Giovedì 2 settembre alle 19 Silvia Sanna presenterà “L’armatura dell’educatore” insieme all’autrice Patrizia Virgilio. Alle 21 il festival si concluderà con la proiezione del film “Green Book” di Peter Farrell. Prenotazioni: 334 8185240 Il Festival è organizzato da “Cinearena” con il sostegno di: Parco Nazionale dell’Asinara, Comune di Porto Torres, Ministero per le Attività Culturali, Assessorato allo Spettacolo della Regione Sardegna, Partner: Moderno Cityplex, Librerie Koinè.

