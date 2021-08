Pensieri e Parole, lunedì e martedì a Sassari Estate

Il 16 agosto serata dedicata ai libri e alle anteprime cinematografiche, con Pulixi e Alessandra Mura; il 17 anteprima del film Il muto di Gallura

Sassari. Dopo diverse anteprime presentate con successo tra giugno e luglio “Pensieri e parole lunedì 16 agosto fa tappa all’arena di “Sassari Estate”, in corso Cossiga 6, per una serata dedicata ai libri e alle anteprime cinematografiche. Si parte alle 20 con il nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi “Un colpo al cuore” (Rizzoli) un noir ambientato tra Sardegna e Milano di cui l’autore parlerà al pubblico insieme al giornalista Roberto Sanna. A presentare alle 21 il film “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti sarà invece il regista Antonello Grimaldi che dialogherà con Alessandra Mura, premio David di Donatello 2021 per la scenografia del film. Martedì 17 stessa location alle 20,30 per l’anteprima/trailer de “Il muto di Gallura” di Matteo Fresi. Il film ancora in lavorazione è tratto dall’omonimo romanzo di Enrico Costa che racconta la storia di Sebastiano Tansu, detto “il Muto di Gallura”, uno dei più feroci e disperati protagonisti della tremenda faida che dal 1850 al 1856 sconvolse il territorio di Aggius. Alle 21,30 sarà proiettato ’Agnello” debutto al lungometraggio del sassarese Mario Piredda che nel 2016 fu premiato con il David di Donatello al miglior cortometraggio per “Casa Mia”.

