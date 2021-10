Pci Sassari, venerdì serata di autofinanziamento

Dalle 19 all’Hotel Vittorio Emanuele incontro sulla situazione politica ed economica nazionale e sarda. Seguirà una rappresentazione teatrale

Sassari. Una serata per autofinanziare le attività della sezione del Partito comunista italiano dedicata ai sassaresi Luigi Polano ed Enrico Berlinguer (la sede è in via Mancaleoni 3) è in calendario per venerdì prossimo 8 ottobre con inizio alle 19 all’Hotel Vittorio Emanuele in corso Vittorio Emanuele.

Il programma della serata prevede gli interventi di Leonardo Meazza, Gavino Doppiu, Marcello Simula e Patrizia Marongiu sulla situazione politica ed economica nazionale e sarda. Seguirà alle 20,30 una rappresentazione teatrale della popolarissima compagnia sassarese Paco Mustela di Pierangelo Sanna. Dopo la rappresentazione si terrà un rinfresco (anche con specialità sassaresi) con sottoscrizione.

L’ingresso sarà consentito con il green pass e sino a un massimo di cinquanta persone come da normativa anti covid. Si consiglia di arrivare puntuali per poter accedere alla manifestazione.

