Pasquini alla Dinamo fino al 2024

L’uomo-mercato del Banco rinnova il contratto. Un rinnovo che proietta la società alla programmazione di un nuovo quadriennio sportivo

Sassari. Federico Pasquini resterà general manager della Dinamo Banco di Sardegna fino al 2024. Nella giornata di oggi è stato raggiunto l’accordo per l’estensione del contratto. Un rinnovo che proietta la società alla programmazione di un nuovo quadriennio sportivo, nel segno della continuità, dell’identità e della crescita.

«Siamo felici di poter annunciare il rinnovo del general manager – commenta il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara –. Federico Pasquini è un uomo-Dinamo per eccellenza, che ha sposato il progetto biancoblu dagli albori nel lontano 2011. La grande competenza tecnica unita alla spiccata capacità di assistere i coach nella loro visione, fa di Federico una figura fondamentale per la Dinamo. Con questo rinnovo ci proiettiamo verso un nuovo quadriennio in cui poter crescere ancora una volta insieme, fissando nuovi ed entusiasmanti obiettivi. In un momento storico delicato per il mondo dello sport come quello che viviamo poter guardare insieme al futuro è un privilegio e uno stimolo per poter costruire con ambizione il cammino del club. Ringrazio Federico per aver sposato il progetto Dinamo fino al 2024, il capitale umano è una componente essenziale del nostro mondo e sono felice di programmare le prossime stagioni con serenità».

Federico Pasquini. Ferrarese classe 1973, arrivato a Sassari nel 2010 per condurre alla salvezza l’allora Robur et fides di Stefano Sardara in B dilettanti, ha sposato il progetto Dinamo fin dal luglio 2011 quando Stefano Sardara ha preso le redini del club. Uomo-mercato del Banco attualmente è alla undicesima stagione a Sassari.

