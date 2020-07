Parte il servizio di Guardia Medica Turistica

Fino a domenica 13 settembre la Assl Sassari attiva sei sedi. Negli ambulatori è garantita l’assistenza sanitaria di base

Sassari. A partire da oggi, mercoledì 15 luglio, e fino a domenica 13 settembre 2020 la Assl Sassari attiva sei sedi di Guardia Medica Turistica. Negli ambulatori è garantita l’assistenza sanitaria di base: prescrizione di farmaci, richiesta di esami diagnostici e visite specialistiche, proposte di ricovero, certificazioni di malattia ed eventuali visite a domicilio del paziente.

L’accesso alla Guardia Medica Turistica è regolato dalle disposizioni ministeriali in ordine al contenimento della diffusione del Covid-19 ed è obbligatorio l’uso della mascherina.

Di seguito gli orari, gli indirizzi e i recapiti delle sei sedi di Guardia Medica Turistica attive nei distretti della Assl Sassari:

Guardia turistica di Alghero

c/o Ospedale Marino

Orario attività ambulatoriale: 24 ore

Telefono: 079 9953461

Guardia turistica di Fertilia

P.zza Venezia Giulia

Orario attività ambulatoriale: 8:00-20:00

Telefono: 079 990533

Guardia turistica di Castelsardo

c/o Ente Gestione Porto Turistico – Loc. Frigiano

Orario attività ambulatoriale: 8:00-20:00

Telefono: 079 470085

Guardia turistica di Stintino – Pozzo San Nicola

c/o Ambulatorio Guardia Medica Loc. Pozzo San Nicola

Orario attività ambulatoriale: 9:00-19:00

Telefono: 079 534002

Guardia turistica Valledoria

c/o Campeggio Locali Comunali – Via Ampurias Loc. La Foce

Orario attività ambulatoriale: 8:00-20:00

Telefono: 079 584384

Guardia Turistica Platamona (Apertura sabato 18 luglio per adeguamento percorso Covid-19)

c/o Centro benessere – Via della Torre

Orario attività ambulatoriale: 8:00-20:00

Telefono: 348 9361914

Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. La richiesta di rimborso per gli utenti non residenti in Sardegna, invece, è regolata dalla normativa della Regione di appartenenza.

