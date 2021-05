Papa Francesco pellegrino di pace, fratello tra i fratelli

Oggi (lunedì) alle 18,30 si terrà in streaming l’incontro di riflessione sul recente viaggio del pontefice in Iraq

Sassari. Lunedì prossimo 10 maggio, con inizio previsto per le 18,30, la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni proporrà in streaming l’incontro di riflessione “Pellegrino di pace, fratello tra i fratelli”, dedicato al viaggio di Papa Francesco in Iraq dello scorso marzo. Interverranno monsignor Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari e presidente della Fondazione Accademia, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio e docente dell’Università Roma 3, Enzo Romeo, giornalista vaticanista di Rai 2, e Andrea Trentini, della Comunità di Sant’Egidio. Coordinerà l’evento don Giuseppe Faedda, assistente spirituale della Fondazione Accademia e responsabile diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso.

Si potrà seguire l’incontro sul canale YouTube della Diocesi (www.youtube.com/arcidiocesisassariss) fruibile anche sulla piattaforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/87128127309).

