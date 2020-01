Paolo Depperu nuovo presidente dell’Atp

L’assemblea dei soci, su designazione del Comune di Sassari, lo ha nominato alla guida dell’Azienda Trasporti Pubblici

Sassari. Paolo Depperu è il nuovo presidente dell’Atp di Sassari. Lo ha nominato oggi l’assemblea dei soci, su designazione dell’Amministrazione comunale sassarese. Sarà ufficialmente in carica da sabato 1° febbraio. Nato nel 1977, Paolo Depperu, commercialista, succede a Roberto Mura, oggi direttore generale della stessa Azienda Trasporti Pubblici. «Ringrazio il sindaco Nanni Campus per avermi scelto, il cda, il direttore generale e tutta l’azienda per avermi accolto calorosamente – dichiara il neo presidente Depperu –. Si tratta di un incarico tanto prestigioso quanto cruciale per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Sono felice di poter mettere a disposizione della collettività le mie competenze per giungere a delineare presto quella che sarà la mobilità del futuro: razionale, sostenibile, efficace, nel pieno rispetto dell’ambiente. Sarà un onore – conclude – affiancare il direttore generale, i colleghi del cda e tutto il personale dell’Atp, impegnati quotidianamente per garantire alla cittadinanza un trasporto pubblico di qualità».

«Voglio dare il benvenuto ed esprimere le mie congratulazioni al dottor Depperu – commenta il direttore generale, l’ingegner Roberto Mura –, augurandogli buon lavoro a nome di tutta l’Azienda. Sono certo che con le sue competenze e il suo entusiasmo apporterà un indiscusso valore aggiunto all’operato quotidiano dell’Atp e ai nuovi traguardi che vogliamo raggiungere, a beneficio della collettività».

Il nuovo presidente – ricorda una nota stampa dell’Atp – trova un’azienda con i conti in ordine che, nell’ottica del miglioramento dei propri servizi a favore dell’utenza, sta investendo in tecnologia e attualmente sta offrendo possibilità di lavoro avviando nuove procedure di selezione per avvalersi di nuovo personale, con una particolare attenzione verso i giovani.

