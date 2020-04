Paola Deiana (M5S): «7 milioni per i piccoli comuni»

«Massima attenzione verso i borghi italiani», spiega la deputata pentastellata. Tra i beneficiari Ulà Tirso, nel Barigadu, che avrà a disposizione 200 mila euro

Roma. «Il Mit ha approvato, per un importo complessivo delle risorse pari a 7.366.220 euro, l’elenco dei 39 comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal programma di interventi infrastrutturali. Tra questi c’è anche il borgo di Ulà Tirso, centro situato nella regione storica del Barigadu, che avrà a disposizione 200 mila euro».

A darne notizia è la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana che, unitamente alla collega Patrizia Terzoni, spiega: «Finanziamo lavori subito cantierabili per la manutenzione straordinaria di strade, per l’illuminazione pubblica, per le strutture pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici. Questi comuni con una popolazione fino a 3.500 abitanti potranno immediatamente usufruire dell’intervento».

Finanziamenti che confermano l’attenzione del Governo verso i piccoli comuni: «Dedichiamo ai nostri borghi e alla loro essenziale funzione per il Paese la nostra concentrazione e sostegno per ripartire, soprattutto in questa fase di emergenza nazionale», hanno sottolineato le parlamentari.

