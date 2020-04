Panu: «Utilizzare parchi, parcheggi e spiagge per gli sport da palestra»

Il capogruppo di Italia in Comune a Palazzo Ducale presenta una mozione e chiede al sindaco Campus una delibera. In attesa delle direttive nazionali

Sassari. Emanare una delibera «non appena saranno chiare le direttive nazionali, per dare la possibilità a professionisti e palestre, di utilizzare per alcune ore al giorno, parchi, giardini, spiazzi, parcheggi liberi e spiagge in modo tale che possano ripartire almeno in parte con la propria attività». Lo chiede il capogruppo di Italia in Comune a Palazzo Ducale Lello Panu, che ha presentato una mozione rivolta al sindaco Campus e alla Giunta.

MOZIONE DEL CONSIGLIERE PANU

(art. 64 – Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale)

Oggetto: utilizzo parchi e spazi pubblici della città

Premesso che

la grave emergenza sanitaria che sta interessando l’intera nazione, con preoccupanti riflessi sulla popolazione e ripercussioni sotto il profilo economico e sociale della Comunità locale, entrerà a breve nella fase-2 , la cosiddetta “graduale riapertura delle attività”

Considerato che

Anche le palestre e i personal trainer hanno dovuto sospendere l’attività da più di due mesi e saranno probabilmente tra le ultime attività a riaprire

Tenuto conto che

Gli spazi più sicuri nella Fase 2 saranno evidentemente quelli all’aperto, in quanto consentiranno di mantenere le distanze tra le persone tutto ciò premesso e considerato con la presente mozione

si impegna il sindaco e la giunta, non appena saranno chiare le direttive nazionali, a predisporre una delibera per dare la possibilità a professionisti e palestre, di utilizzare per alcune ore al giorno, parchi, giardini, spiazzi, parcheggi liberi e spiagge in modo tale che possano ripartire almeno in parte con la propria attività.

