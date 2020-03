Panu (Italia in Comune): sgravi su Tosap e Tari per sei mesi dopo la riapertura

Emergenza Covid-19, il capogruppo in Consiglio comunale presenta una mozione dedicata alle misure straordinarie sui tributi

Sassari. Il capogruppo di Italia in Comune in Consiglio comunale Lello Panu ha presentato una mozione dedicata alle misure straordinarie sui tributi e propone sgravi su Tosap e Tari per sei mesi dopo la riapertura delle attività commerciali.

Oggetto: misure straordinarie sui tributi – emergenza Covid-19.

Vista la delibera di Giunta del 25 Marzo 2020 con oggetto “EMERGENZA COVID-19: MISURE STRAORDINARIE SUI TRIBUTI COMUNALI – ATTO DI INDIRIZZO”

Preso atto della grave emergenza sanitaria che sta interessando l’intera nazione, con preoccupanti riflessi sulla popolazione e ripercussioni sotto il profilo economico e sociale della Comunità locale, tali da richiedere ogni supporto che possa essere ulteriormente utile a sostegno dell’intero tessuto sociale ed economico del territorio;

Ritenuto opportuno verificare e valutare tutte le iniziative anche economiche che l’Amministrazione Comunale potrà porre in essere, nel rispetto delle norme vigenti e fatte salve le ulteriori valutazioni che potranno derivare dalla continua evoluzione della normativa in materia di pubblica finanza e dei vincoli da questa imposti;

Considerato che evidentemente, per quanto apprezzabile, non è sufficiente sospendere e rinviare i pagamenti dei tributi comunali, in quanto le attività quando alzeranno di nuovo le serrande si troveranno con diversi adempimenti da pagare, ma nel contempo con incassi pari a 0;

Tutto ciò premesso e considerato,

il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a predisporre una ulteriore delibera impartendo le seguenti linee di indirizzo alle quali dovranno attenersi gli uffici:

uno sgravio sulla Tosap pari al 40% del dovuto per almeno i 6 mesi successivi alla data di riapertura delle attività;

l’esenzione della Tari per il periodo di chiusura delle attività e uno sgravio della stessa, pari al 40% per almeno 6 mesi successivi alla data di riapertura.

