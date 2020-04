Panu: «Il presidente Murru mi ha escluso da un tavolo politico»

Il capogruppo di Italia in Comune scrive al segretario generale del Comune. «Le chiedo che non si ripeta mai più una situazione simile»

Sassari. «Sono stato escluso da un importante tavolo politico dedicato all’emergenza Covid-19. Nonostante diverse segnalazioni fatte al presidente del Consiglio comunale, da parte di altri colleghi capigruppo nonché dall’assessore Lucchi di formalizzare ufficialmente l’invito, il presidente Murru non ha inviato al sottoscritto alcuna comunicazione». È quanto fa notare il capogruppo di Italia in Comune a Palazzo Ducale Lello Panu, che ha inviato al segretario generale del Comune Antonino Puledda una lettera, con la quale informa «dell’atteggiamento del presidente del Consiglio Comunale, volto all’estromissione del sottoscritto e quindi del mio partito politico da un invito fatto dall’assessore Lucchi ad un tavolo politico».

«Venerdì 3 aprile – scrive Panu – sono venuto a conoscenza del seguente messaggio inviato dal Presidente del Consiglio in una chat di WhatsApp da lui creata e nella quale il sottoscritto non ha l’obbligo di essere presente, in quanto priva di ufficialità istituzionale:

“INVITO PER TUTTI I CAPIGRUPPO

Gentilissimi,

l’Assessore alle Attività Produttive Nicola Lucchi ha il piacere di invitarvi all’incontro che si terrà domani sabato 4 aprile alle ore 10,00 presso la Sala Conferenze dell’Assessorato alle Attività Produttive in via De Muro, per discutere delle problematiche e delle iniziative da intraprendere nel settore delle attività produttive alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto.

L’incontro sarà allargato anche ai consiglieri Regionali e Parlamentari. Naturalmente per l’incontro dovranno essere adottate rigorosamente tutte le prescrizioni dettate dal governo in materia di distanze e utilizzo dispositivi di protezione”

A seguito di diverse segnalazioni fatte al presidente del Consiglio, da parte di altri colleghi capigruppo nonché dall’assessore Lucchi di formalizzare ufficialmente l’invito, il presidente Murru non ha inviato al sottoscritto alcuna comunicazione, cercando quindi di estromettermi di proposito da quel tavolo. Le chiedo pertanto di intervenire in maniera decisa nei confronti del presidente del Consiglio affinché non si ripeta mai più una situazione simile, chiedendogli di giustificare questo atteggiamento e ricordandogli che come prevede il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale deve garantire il rispetto delle prerogative e dei diritti dei consiglieri e dei gruppi consiliari».

