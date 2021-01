Panu: «Il Comune intervenga sulla strada di Maccia d’Agliastru»

«A distanza di un anno e mezzo dall’inizio del suo mandato, non c’è traccia dell’azione politica e amministrativa del sindaco Campus», attacca il consigliere di Italia in Comune

Sassari. Nel tratto di strada dalla camionale sino al km. 1.250 della s.v. Maccia d’Agliastru permane uno stato di pericolo per le famiglie che lì vi abitano, che quotidianamente, come rilevato dalla Polizia Municipale a seguito di un sopralluogo, devono avere a che fare con voragini di circa cm. 80×60 con una profondità di circa 15 cm e ancora vengono rilevati in tutto il tratto di strada in questione buche e avvallamenti che creano turbativa alla circolazione veicolare. Il consigliere comunale di Italia in Comune Lello Panu ha depositato un’interrogazione, con la quale chiede all’assessore competente cosa intenda fare per risolvere l’annoso problema di tante famiglie. Il Consorzio Strada Vicinale Maccia d’Agliastru in più occasioni, anche mediante un esposto al Prefetto di Sassari, ha infatti comunicato che non eseguirà alcuna opera nel tratto stradale dalla camionale sino al km. 1.250 della s.v. Maccia d’Agliastru, in quanto detti lavori, come da accordi intercorsi con l’Amministrazione Comunale devono essere eseguiti dalla ditta Medea Gas e dal Comune di Sassari. In quel tratto di strada passano costantemente mezzi pesanti, compresi quelli della società Medea, nonostante all’ingresso della strada sia presente un cartello di divieto di transito. «Lo slogan del sindaco in campagna elettorale era “Con noi si può…”. A distanza di un anno e mezzo dall’inizio del suo mandato, non c’è traccia della sua azione politica e amministrativa, se non il goffo tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità», attacca Panu.

