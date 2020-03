Panu a Campus: a San Camillo i pazienti sintomatici

È la proposta del capogruppo di Italia in Comune a Palazzo Ducale. Nella struttura sulla strada per Sennori e Sorso un nuovo sito ospedaliero per i ricoverati da Covid-19

Sassari. Perché non destinare la struttura sottoutilizzata di San Camillo come spazio esclusivo per i pazienti sintomatici da Covid-19 che ne richiedono il ricovero? È la proposta del capogruppo di Italia in Comune Lello Panu che con una lettera si rivolge al sindaco di Sassari Nanni Campus.

Gentilissimo, avrei preferito utilizzare lo strumento della mozione, ma evidentemente in questa situazione i tempi di discussione sarebbero troppo lunghi, pertanto ho preferito scrivere questa lettera.

Da notizie riportate in questi giorni da organi di informazione si rileva una criticità delle strutture ospedaliere di Sassari, Alghero, Olbia tempio, che, di fatto sono diventati piccoli focolai d’infezione anche per gli stessi operatori sanitari.

Atteso che si lamentano insufficienti dotazioni di presidi sanitari per i medici e tutto il personale ospedaliero; considerato che l’infezione virale non da cenni significativi di rallentamento il sottoscritto chiede:

Se non sia il caso di individuare con urgenza, una struttura esclusiva da destinare a pazienti sintomatici che ne richiedano il ricovero;

A tal fine suggerisce, valutata l’idoneità, l’utilizzo delle strutture poco utilizzate del sito ospedaliero di San Camillo.

