Palopoli: «Il Comune conceda gratis per tutto il 2020 il suolo pubblico a bar e ristoranti»

Il consigliere di maggioranza a Palazzo Ducale ha presentato una mozione. Chiesto anche lo sgravio della Tari per i mesi di inattività e la riduzione dalla riapertura e fino a fine 2020

Sassari. Il consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Palopoli ha presentato una mozione con la quale chiede a sindaco e Giunta la concessione gratuita del suolo pubblico fino a fine 2020 e lo sgravio della Tari per i mesi di inattività e la riduzione del suddetto tributo dalla riapertura e fino a fine 2020.

Mozione del consigliere Giuseppe Palopoli

Oggetto: Sgravio e riduzione dei tributi

Premesso

– che tra le categorie più penalizzate dalla chiusura per contenere i danni da coronavirus ci sono i pubblici esercizi come bar e ristoranti;

– che la riapertura delle attività non è prevista prima del mese di giugno;

– che le suddette attività dovranno dotarsi di idonee misure di sicurezza;

– che l’adeguamento dei locali, l’obbligo dei dpi per i collaboratori e la sanificazione degli ambienti e degli impianti di aerazione richiederanno ingenti impegni economici su attività chiuse da quasi tre mesi;

Considerato

– il periodo di notevole difficoltà economica dovuta all’emergenza;

tenuto conto

– che il distanziamento richiesto implicherà almeno il dimezzamento dei posti a sedere; – che sfruttare il più possibile le aree esterne (previo parere tecnico perché non si arrechino danni alla sicurezza, alla viabilità e al traffico) sarebbe l’unico modo per non ridurre la capienza totale;

– che l’utilizzo degli spazi all’aperto darebbe più sicurezza alla clientela e potrebbe essere sfruttato anche dopo il periodo estivo;

Ritenuto

– che molti locali rischiano di non poter riaprire;

– che la mancata riapertura e la conseguente perdita di posti di lavoro comporterebbe un grave danno economico e sociale per il nostro territorio;

– che questa Amministrazione dovrà adottare misure che permettano alle attività di ripartire e mantenersi in vita;

Si impegnano il sindaco e la Giunta a predisporre per i locali di ristoro i provvedimenti necessari:

– per la concessione gratuita del suolo pubblico fino a fine 2020;

– per lo sgravio della Tari per i mesi di inattività e la riduzione del suddetto tributo dalla riapertura e fino a fine 2020.