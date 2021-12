Palazzo Ducale, questo pomeriggio si riunisce il Consiglio comunale

All’ordine del giorno le nomine in Giunta e la revoca del garante dei detenuti

Sassari. I lavori del Consiglio comunale proseguiranno questo pomeriggio (giovedì 16 dicembre) alle 15 nella sede di Palazzo Ducale. All’ordine del giorno si aggiungono i seguenti argomenti: Approvazione nuovo “Regolamento sulle funzioni della Municipalità della Nurra, le attribuzioni ed il funzionamento dei suoi organi; Demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale in via Gorizia n. 6 ai sensi dell’articolo 39 della L.R. Sardegna n. 8/2015 come modificata dalla L.R. 1/2021 e utilizzo della volumetria disponibile residua del lotto – Richiesta riduzione delle distanze tra pareti finestrate – articolo 5 del D.A. Regione Sardegna n. 2266/u/1983 e ss.mm.ii. – Articolo 33 del regolamento edilizio comunale (Prot. 123043 /2021 – Pratica edilizia 2021/699 – C.U. SUAPE 1212.329998); Istituzione del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Approvazione del regolamento; Garante dei diritti delle persone private della libertà personale – Deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 5.11.2019 – Revoca.

