Sassari: questa mattina il Consiglio comunale riprende i lavori

Si discuterà di debiti fuori bilancio e della mozione del centrosinistra sull’istituzione di una commissione sul Covid-19. L’ultima seduta risale allo scorso 10 marzo

Sassari. Dopo un pausa di 45 giorni ritornano questa mattina i lavori del Consiglio comunale. L’appuntamento è fissato per le 9 nella “Sala Langiu” del Comando di Polizia municipale in via Carlo Felice. L’ordine del giorno comprende tra pratiche di riconoscimento di debiti fuori bilancio e la mozione del consigliere Panu (Italia in Comune), depositata lo scorso 17 marzo e oggi diventata una mozione del centrosinistra unito, sull’istituzione di una commissione speciale Covid-19. La commissione, è spiegato nel nuovo testo allegato alla mozione, avrà i compiti seguenti_ analizzare lo stato emergenziale per pandemia da Covid-19 sul territorio del Comune di Sassari; avviare una fase di ascolto delle richieste provenienti dalle organizzazioni sindacali, dalle forze imprenditoriali, dalle associazioni di categoria, dalle associazioni di volontariato, dalle associazioni nate recentemente in Città a causa della pandemia; audire sindaco, giunta, direttore generale e dirigenti; elaborare strategie per il rilancio dell’economia locale; elaborare strategie sociali finalizzate a proteggere i più vulnerabili; formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale.

Intanto, mercoledì mattina, la Commissione Finanze, presieduta da Marco Manca e con la partecipazione dell’assessore al Bilancio Carlo Sardara, ha anticipato la ripresa dei lavori del Consiglio comunale. I consiglieri hanno partecipato per la prima volta tutti con la mascherina e qualcuno anche con i guanti. All’ordine del giorno proprio le tre pratiche che saranno discusse questa mattina dall’Assemblea Civica: riconoscimento debito fuori bilancio articolo 194 del T.U.E.L. causa civile “P.E.G – P.M e S.J contro Comune di SassarI” – Sentenza n. 157/2019 della Corte di Appello di Cagliari Sezione staccata di Sassari; riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. – Sentenza del Tribunale di Sassari n. 966/2018 – Variazione bilancio di previsione 2019 – 2021 n. 117 – Deliberazione del Consiglio comunale n. 92/2019; riconoscimento legittimità debito fuori bilancio esercizio finanziario 2020 – Sentenza GDP di Sassari n. 485/19 (I.F.). Le pratiche sono state approvate a maggioranza. Subito dopo si è riunita la Conferenza dei capigruppo, che ha stabilito la data di venerdì per la seduta del Consiglio comunale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...