Palazzo Ducale, oggi si riunisce il Consiglio comunale

Sassari. I lavori del Consiglio comunale di Sassari proseguiranno questo pomeriggio alle 15, nella sede di Palazzo Ducale. In apertura il sindaco Nanni Campus comunicherà all’Assemblea la nomina dell’assessora alla Cultura Laura Useri. Subito dopo si proseguirà con l’ordine del giorno: surroga della consigliera del M5s Laura Useri con Patrizia Zallu e convalida dell’elezione di quest’ultima; ratifica variazioni di bilancio approvate in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.; aggiornamento programma biennale degli acquisti 2021/2022, programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e variazione documento unico di programmazione 2021-2023; ricorso contro il Comune di Sassari R.G. n. 731/2021 – Sentenza T.A.R. Sardegna n. 00731/2021 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale – Modifiche; verifica stato di attuazione dei programmi 2021; approvazione della Relazione di analisi dell’assetto delle partecipazioni del Comune di Sassari e stato di attuazione del Piano di razionalizzazione – anno 2021; variante al Puc n. 08 recante “Revisione e modifica alle norme tecniche di attuazione ed adeguamento normativo delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e delle destinazioni d’uso” adottata in via definitiva con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 2.2.2021 – recepimento degli esiti della verifica di coerenza di cui alla determinazione della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale della Regione Sardegna n. 779 del 25.5.2021”; aggiornamento al piano comunale di protezione civile – Approvazione schede monografiche e di monitoraggio dei punti critici rilevati sul territorio comunale.

