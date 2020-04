Palazzo Ducale, le opposizioni chiedono che si riunisca il Consiglio comunale

La richiesta congiunta dei consiglieri di centrosinistra (Pd, Futuro Comune e Italia in Comune) e centrodestra (Lega e Andria)

Sassari. Si è tenuta ieri una conferenza dei capogruppo per decidere come procedere con i lavori del Consiglio comunale. La riunione si è svolta nella sala del Consiglio, con i capigruppo seduti tra i banchi con il rispetto delle distanze di sicurezza. Dopo le polemiche dei giorni scorsi con le prese di posizione di Lello Panu (Italia in Comune) e di Mariolino Andria (Gruppo misto di minoranza), la richiesta del centrosinistra di portare in II e V Commissione il tema dell’emergenza pandemica e la presentazione della mozione dello stesso Panu per l’istituzione di una commissione speciale Covid-19, la richiesta di ripresa dei lavori dell’Assemblea Civica, con in particolare quella di istituzione di una commissione speciale, è stata ripresentata direttamente nella conferenza dei capigruppo, presieduta da regolamento dal presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru. Negativa però la risposta della maggioranza civica e del M5s (ma la conferenza si dovrebbe riunire nuovamente nei prossimi giorni), riferiscono le opposizioni, centrosinistra (Pd, Futuro Comune e Italia in Comune) e centrodestra (Lega e Andria), che hanno così presentato una richiesta di convocazione del Consiglio in base all’articolo 19 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale: basta un quinto dei consiglieri in carica. Ecco il testo della richiesta, già protocollata dal primo firmatario Lello Panu.

RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

(art. 19 – Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale)

Premesso che

In data 16 marzo 2020 è stata protocollata la mozione con oggetto “ istituzione commissione speciale Covid19”, con numero di protocollo 0041921 del 17/03/2020

tenuto conto che

l’articolo 19 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale prevede al comma 1 lettera b che il Consiglio Comunale si possa riunire in seguito alla domanda di almeno un quinto dei Consiglieri in carica

Con la presente si chiede al Presidente del Consiglio di procedere alla convocazione del Consiglio Comunale per trattare l’argomento richiamato in premessa e si auspica una graduale ripresa dei lavori consiliari.

Sassari 16 Aprile 2020

I Consiglieri

Lello Panu

Fabio Pinna

Marco Dettori

Mariolino Andria

Giuseppe Masala

Francesco Ginesu

Mariano Brianda

Giuseppe Mascia

Daniele Deiana

Carla Fundoni

