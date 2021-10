Palazzo Ducale, giovedì pomeriggio si riunisce il Consiglio comunale

All’ordine del giorno pratiche finanziarie e mozioni. Si discuterà anche una variante al Piano di utilizzo dei litorali

Sassari. Il Consiglio comunale è convocato per giovedì 28 ottobre alle 15 a Palazzo Ducale. All’ordine del giorno sono presenti i seguenti argomenti: Variante n. 1 al piano di utilizzo dei litorali – Adozione preliminare; Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari – Sentenza 179/2021 R.G. n. 216/2019 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii – Variazione bilancio di previsione 2021 – 2023 – Allegato n. 65 (A – B); ratifica variazioni di bilancio approvate in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.; mozione dei Consiglieri Brianda e Dettori su “Sdoppiamento delle Direzioni AREA, ARST e ABBANOA con loro insediamento in Cagliari e Sassari”; mozione dei consiglieri Masala e più su “Istituzione area velocità V30”; ordine del giorno della consigliera Useri e del consigliere Sias su “Predda Niedda e l’infinita situazione di stallo, sostegno ad ogni iniziativa atta al superamento di tale condizione”; interpellanza dei consiglieri Masala, Pinna, Mascia e della consigliera Fundoni su “Metropolitana leggera di superficie. Lotto 2 e 3: “stato dell’arte”; interrogazione del consigliere Rizzu su “Smarrimento atti istruttori relativi al rilascio di una carta d’identità”.

