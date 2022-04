Padel Cup Città di Ossi: un successo di inclusione, sport e divertimento

L’evento ha animato gli spazi di piazza Sardegna. Applausi per l’iniziativa PadelAbile e per il giovane Gabriele Derosas, promessa isolana della disciplina

Ossi. Un fine settimana dedicato al Padel a Ossi, per la prima edizione del torneo organizzato dall’associazione “A tutto padel”. Sul gradino più alto del podio della Padel Cup – Città di Ossi 2022 salgono le EDF (Cinzia Masala, Ilaria Kali e Ylenia Scotto) e sale il team Sassari-Olmedo (Luca D’Angelo, Alejandro Ferrè e Sergio Vargiu). Un premio speciale è andato alla giovane rivelazione del padel made in Sardegna Gabriele Derosas, incitamento e sorrisi sono stati regalati ai ragazzi del progetto PadelAbile (cooperativa sociale Edupè) che domenica mattina hanno svolto un piccolo ma significativo allenamento sui campi di piazza Sardegna supportati dai maestri Alessandro Meloni e Giuseppe Cardin.

Un affettuoso abbraccio è stato tributato alla famiglia di Salvatore Piras, giovane tragicamente scomparso e ricordato da staff, atleti e pubblico con alcuni intensi minuti di rispettoso stop e silenzio. Un forte e condiviso applauso lo ha ricevuto l’organizzazione del torneo (Associazione “A tutto padel”), la società di gestione dei campi da padel (Unione Sportiva Ossese), la cooperativa sociale Edupè e la locale Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Lubinu: dalla loro sinergia è scaturito un evento partecipato (144 iscritti, di cui 48 al femminile e 96 al maschile), riuscito e capace di vincere la sua scommessa con il meteo e con gli incastri di un weekend ricco di appuntamenti.

Si è giocato ininterrottamente per le intere giornate di sabato e domenica – con l’unica interruzione coincisa con la cerimonia funebre in ricordo di Salvatore Piras – momento di unione e comprensione in cui ogni singolo partecipante al torneo ha rispettosamente posato la racchetta in segno di rispetto. La prima giornata di gare si è conclusa alle 23.30. Clima alimentato da una sana vena agonistica, con atleti di alto livello a confrontarsi con amatori ed a dar vita, soprattutto nelle fasi finali, a match ad alto tasso di spettacolarità.

Una due giorni sportiva all’aria aperta, che ha avuto Ossi come epicentro e il padel come assoluto protagonista, fra punti di ritrovo e stand dedicati, animazione per bambini e dj set. Esperimento riuscito e da ripetere.

