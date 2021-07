Ordinanza Covid, la Sardegna verso la ripresa dei controlli negli scali

Il presidente Solinas: «Situazione sotto controllo. Avevamo chiesto verifiche agli imbarchi, l’isola farà da sé». Il video con le dichiarazioni

Cagliari. «Ripristiniamo un’intensificazione dei controlli rispetto agli arrivi dai Paesi che, in questo momento, hanno il più alto tasso di incidenza di casi dovuti alla variante Delta». Lo dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas, sabato a Sassari per il convegno dedicato a Camillo Bellieni, annunciando che in queste ore si sta lavorando sull’ordinanza che riporterà i controlli negli scali dell’Isola. «Purtroppo – prosegue Solinas – ancora una volta la Sardegna dovrà provvedere da sé. Questi controlli si sarebbero dovuti svolgere alla fonte, cioè agli imbarchi prima della partenza. Avevamo chiesto allo Stato e all’Europa semplicemente di richiedere un controllo del Green pass e della condizione di negatività insieme al biglietto di viaggio. Invece ci ritroviamo, purtroppo, a dover intervenire direttamente».

«Attualmente la situazione è sotto controllo – precisa il presidente della Regione in merito al quadro generale –, fortunatamente le ospedalizzazioni sono basse». Anche nell’Isola sono apprezzabili gli effetti della campagna di vaccinazione che prosegue con forza: «Le positività non sono proporzionali alle ospedalizzazioni, il che significa che il dato rilevante non può più essere solo quello della rilevazione di un caso, ma bisogna anche capire quale sia poi il decorso e la sintomatologia di questa positività».

Sulla stagione in corso Solinas precisa: «Quello turistico è un settore trainante sul quale la Regione ha scommesso molto. La stagione sta dando numeri confortanti. Stiamo lavorando tutti perché ci sia un governo ottimale dell’epidemia per dare garanzie all’economia in generale».

«Sul Green pass, noi abbiamo detto, in tempi non sospetti, che il tema vero è il controllo della circolazione virale che cammina sulle gambe degli uomini. Quindi se la Sardegna raggiunge, così come già accaduto, una neutralità di fondo rispetto ai contagi, l’utilità è che si eviti l’arrivo di persone che possano portare una nuova circolazione. Da qui la necessità di utilizzarlo prima degli imbarchi, così facendo non ci sarebbe bisogno di pensare a una sua applicazione per l’ingresso nei bar, ristoranti o altri locali», conclude il presidente della Regione Sardegna.

