Operativo anche a Valledoria il bonus idrico

Valledoria. È stato approvato il Regolamento per l’attribuzione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per il 2021 e gli anni successivi a beneficio degli utenti del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa. Fino al 30 maggio prossimo i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di ammissione al ”Bonus Idrico Integrativo anno 2022”.

Sono ammessi alla misura Bonus idrico i nuclei familiari che siano titolari di utenze dirette o residenti in un’utenza indiretta che appartengono alla tipologia relativa agli usi domestici che siano residenti a Valledoria e gestiti da Abbanoa; abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato e il cui indicatore ISEE ordinario non sia superiore alla soglia di 20.000 euro. La domanda potrà essere presentata online, su www.bonusacqua.it o presso l’Ufficio Servizi Sociali di Valledoria. Per le comunicazioni via mail: sociale@comune.valledoria.ss.it, protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it.

