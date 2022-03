On line “Buen Camino!” di Claudia Aru

Il nuovo singolo è ispirato al Cammino di Santiago di Compostela, che la cantante ha percorso per 400 km in 18 giorni tra ottobre e novembre dello scorso anno

Un canto di speranza e di condivisione delle emozioni più profonde, quelle che si provano quando si intraprende un percorso difficile, con la fiducia che poi la vita possa regalare gioie ancora più grandi. Si chiama “Buen Camino!” ed è il nuovo singolo di Claudia Aru, da oggi on line nel canale Youtube della cantautrice di Villacidro. Un brano ispirato al Cammino di Santiago di Compostela, che la cantante ha percorso per 400 km in 18 giorni tra ottobre e novembre dello scorso anno, da Leon a Finisterre.

Il brano prende il titolo dall’augurio che tutti i pellegrini si scambiano durante il percorso. La musica è di Claudia Aru, che ha scritto il testo in spagnolo insieme a Sen Barragan, una giovane messicana sua compagna di avventura. «Ho scelto questa lingua perché ad essa sono molto legata, avendo vissuto tre anni a Barcellona, e poi perché le sue sonorità mi sembravano le più adatte per raccontare questa esperienza», spiega Aru.

Interpretato al pianoforte da Simone Sassu, “Buen Camino!” è stato registrato e mixato live di Pietro Medda al BFlat di Cagliari. «Il brano è nato al piano ma da subito mi sono resa conto che questo strumento garantiva da solo un accompagnamento perfetto per ciò che volevo esprimere, perché nella sua semplicità consente di far emergere il messaggio della canzone in maniera più autentica», continua la cantautrice.

Il video del brano invece raccoglie e propone un montaggio di riprese fatte durante il Cammino, con paesaggi e i volti delle persone di tutto il mondo che Claudia Aru ha incontrato durante la sua esperienza. «Il cammino è una sorta di chiamata che avviene in un momento particolare della vita di tutti», spiega l’artista. «Metaforicamente, avevo bisogno di morire per rinascere e attraverso il dolore fisico sono riuscita a curare un dolore emotivo. Anche per me la terapia del cammino è stata efficace».

«Ora l’esigenza di condividere questo brano in questo momento storico vuole essere un invito a non perdere mai la speranza e la voglia di ricominciare perché, come insegna il Cammino di Santiago, siamo tutti pellegrini ed esiste sempre una via di uscita e un modo per superare le nostre difficoltà», conclude Claudia Aru.

