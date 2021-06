Domenica 6 giugno OJS e Nick The Nightfly (voce solista), con Gabriele Comeglio direttore

Sassari. Dopo il successo del primo appuntamento prosegue al Teatro Verdi la diciottesima edizione della rassegna di produzioni originali “JazzOp”

Organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra (ABNO), con il patrocinio del Comune di Sassari e il contributo della Regione Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna “Jazz Op” propone il 6 giugno “Omaggio a Nat King Cole” con doppio concerto, alle 11 e alle 19.

Il tributo che l’Orchestra Jazz della Sardegna rende al grande jazzista e attore americano è stato arrangiato dal maestro Gabriele Comeglio per l’organico della big band sarda.

Sul palco accanto all’OJS ad incarnare Cole e la sua voce calda e baritonale è un famoso speaker radiofonico e apprezzato crooner scozzese Nick The Nightfly, conduttore del famosissimo programma “Montecarlo Nights”, vero e proprio culto per gli appassionati di buona musica, e titolare di un proprio gruppo. «Torno a cantare davanti al pubblico finalmente e lo faccio con l’Ojs – dice Nick The Nightfly – questa è per me un’emozione doppia, grandissima. Conoscevo la big band sarda solo di fama, non ho mai lavorato prima con questi bravissimi musicisti, non vedo l’ora di salire sul palco con loro».

Questa nuova edizione di “Jazz op” inaugura un nuovo sodalizio artistico tra ABNO e la Cooperativa Teatro e/o Musica che gestisce lo storico teatro cittadino. Due tra le più importanti realtà culturali del territorio danno così forma simbolicamente al desiderio comune di unire le forze per far ripartire con determinazione lo spettacolo dal vivo in Sardegna.

La carriera di Cole, avviato in tenera età agli studi classici di pianoforte, ma appassionato e competente anche di gospel e jazz insegnatigli dalla madre, comincia da giovanissimo. Cole diviene un quotato pianista, collabora anche con Lester Young e Lionel Hampton; il suo lavoro con il Nat King Cole Trio influenza altri gruppi che ne copiano la formula piano/chitarra/basso. Tuttavia, il successo di Cole arriva quando egli si dedica maggiormente alla voce, collezionando una serie lunghissima di successi tra cui possiamo citare “Nature Boy,” “Mona Lisa,” ed il classico “Unforgettable”

Per tutti gli anni ’40 e ’50 Cole sembra non avere rivali in termini di fama, cosa che ne fa il primo uomo di colore negli Stati Uniti a condurre un proprio programma televisivo.

I titoli di ingresso agli spettacoli saranno disponibili in prevendita presso il Teatro Verdi di Sassari via Politeama dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Il costo del biglietto per il singolo spettacolo è di € 15 mentre l’abbonamento per i due spettacoli costa € 20.

Potranno usufruire di un prezzo scontato gli abbonati della rassegna del Teatro e/o Musica “I grandi interpreti della Musica 2021”.

