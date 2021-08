Oggi a Bulzi due anteprime del festival “Musica sulle Bocche”

La chiesa di San Pietro delle Immagini ospita all’alba il concerto dei cori a cuncordu di Bulzi e di Castelsardo, mentre alle 19.30 sarà la volta del progetto originale “Mystic Geography”

Bulzi (Sassari). La magia di un concerto all’alba di due cori a cuncordu della nostra tradizione in uno dei gioielli dell’arte romanica nel Nord Sardegna, una chiesa bellissima immersa nelle campagne dell’Anglona che poi di sera accoglierà una produzione originale nel segno del misticismo e della spiritualità. Domenica 1° agosto appuntamento a Bulzi con le prime due anteprime della ventunesima edizione del festival internazionale “Musica sulle Bocche”.

A partire dalle 6 del mattino la chiesa di San Pietro delle Immagini ha ospitato un suggestivo concerto con i Cori a Cuncordu di Bulzi e Castelsardo che hanno riproposto il caratteristico rituale del Venerdì Santo e del Lunedì Santo di queste due comunità dell’Anglona, con gli antichi canti processionali in latino ed in sardo. Giunti all’interno, i cori si sono alternati nell’esecuzione dei caratteristici canti e, assieme alle note del pianista Enrico Zanisi (che dopo aver vinto nel 2012 il premio Top Jazz della rivista Musica Jazz come miglior giovane talento, ha intrapreso una carriera caratterizzata da numerose collaborazioni di rilievo e arricchita dalla partecipazione a tantissimi festival in tutto il mondo), hanno concluso questa anteprima del festival Musica sulle Bocche in una naturale commistione di voci, suoni, musiche e luci.

Sempre la chiesa di San Pietro delle Immagini ospiterà dalle 19,30 la seconda anteprima del festival. In programma il primo atto della produzione originale “Mystic Geography” dal tema “Rughifissu”. In scena, insieme al Coro a Cuncordu di Castelsardo con il suo repertorio polifonico sacro isolano risalente al 1400, ci saranno Enzo Favata ai sassofoni, clarinetto basso e elettronica, ed Enrico Zanisi alle tastiere e al sinth modulare.

Mystic Geography è un progetto originale di questa edizione del festival, articolato tra musica sacra e musiche improvvisate. Un incontro tra geografie possibili nel segno del misticismo, in una visione contemporanea ed elettronica e che a Bulzi vedrà protagonista anche uno dei cori che mantiene viva una tradizione tramandata attraverso i secoli. Il direttore e curatore del Cuncordu di Castelsardo è Giovanni Pinna, con una lunga carriera costellata di concerti in giro per il mondo e dedicata alla conservazione di questo prezioso patrimonio immateriale della Sardegna. Il gruppo, come è naturale, ha avuto negli anni vari avvicendamenti ed oggi si avvale delle voci dei giovani che garantiscono la continuità generazionale. Il coro è composto da Giovanni Pinna (contra), Michele Ganadu (basso), Nicola Sini (voce), Mariano Sini (falsetto).

I biglietti per i due concerti possono essere acquistati attraverso il sito www.musicasullebocche.it. Coloro che sceglieranno di non usufruire del servizio di prevendita potranno comunque acquistare i biglietti presso il botteghino il giorno del concerto, con la possibilità anche di poterli prenotare inviando una mail all’indirizzo ticket@musicasullebocche.it o chiamando l’infoline al numero 350-1537377.

Organizzato dalla associazione Jana Project con la direzione artistica di Enzo Favata, il festival internazionale “Musica sulle Bocche” è sostenuto dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il progetto “Salute & Trigu”, dall’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero ai Beni Culturali, alla Fondazione di Sardegna, e dai sedici comuni che ospiteranno i concerti.

