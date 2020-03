Obbligo quarantena per i non residenti, controlli degli agenti forestali

Ieri sono state oltre 500 le verifiche del rispetto dell’ordinanza del presidente della Regione Solinas

Cagliari. Milletrecento agenti forestali della Regione sorvegliano giorno e notte le campagne e le località costiere, per vigilare sul rispetto delle ordinanze del Presidente della Regione e in particolare sull’obbligo di quarantena per i non residenti che si sono riversati nelle case al mare. «L’intera macchina regionale è sul campo in uno sforzo senza precedenti – dice il presidente Christian Solinas – per limitare la diffusione del virus e tutelare la salute dei sardi. Non molleremo neanche un istante e saremo inflessibili».

«Quasi 500 controlli solo oggi (domenica, ndr) – dice l’assessore all’Ambiente Gianni Lampis – e 15 sanzioni erogate per coloro che non hanno rispettato le regole. Chi non rispetta le ordinanze del presidente incorre nelle sanzioni previste dall’art. 650 del codice penale, che prevede anche l’arresto».

La provincia con più controlli è stata quella di Sassari, 153. Poi Tempio (92 controlli e 7 sanzioni), Cagliari (83 controlli e 6 sanzioni), Iglesias (68 controlli), Oristano (62 controlli e due sanzioni), Nuoro (48 controlli) e Lanusei (39 controlli).

Mi piace: Mi piace Caricamento...