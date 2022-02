“O Sardigna”, un racconto d’amore per l’isola

Ritornano gli Istentales con la partecipazione straordinario di Elio de Le Storie Tese e Tenores di Neoneli. Dal 22 febbraio in tutti gli stores digitali

Sassari. Sarà online dal 22 febbraio in tutti gli stores digitali il brano “O Sardigna” degli Istentales con la grande partecipazione di Elio de Le Storie Tese e Tenores di Neoneli. “O Sardigna” è un inno dedicato alla Sardegna, un racconto d’amore per la propria terra, di un popolo fiero e orgoglioso della sua storia, cultura e tradizione. Elio, cittadino onorario di Orune e di Neoneli, canta in veste inedita e in lingua sarda il suo amore per l’isola.

La band degli Istentales è formata da Gigi Sanna alla voce, Luca Floris alla batteria e Sandro Canova al basso.

«È molto bello – racconta Elio –, sembra veramente un inno. Può essere il nuovo inno, sarà il nuovo inno! Ascoltate il nuovo brano degli Istentales, canto anch’io!». Gigi Sanna, leader degli Istentales, prosegue: «Ho visto tante penne navigare in fogli di carta bianchi per descrivere la bellezza di una terra, ma forse la mia più grande fortuna è quella di esserci nato».

