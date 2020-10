Nuovo look per le fermate dell’Atp di Sassari

450 nuove paline per l’agro, ristrutturazione di 250 pali di attesa in città. Pensiline di cristallo trasparente anche a Platamona e di fronte al carcere di Bancali

Sassari. Una nuova immagine per un cambio di passo radicale. Ha preso il via negli ultimi mesi, e si sta ulteriormente concretizzando in questi giorni, il progetto di redesign dell’immagine dell’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari, come voluta dalla nuova governance aziendale. Installazione di pensiline di ultima generazione nei punti centrali e nevralgici del centro, riqualificazione di quelle vecchie e nuova collocazione in aree fino ad oggi sguarnite di riparo nei luoghi di attesa del bus, nuova cartellonistica alla fermata di facile fruibilità per chi viaggia, rivisitazione grafica delle paline sia di nuova installazione che di vecchia concezione: questo, in sintesi, il frutto di un importante lavoro di monitoraggio e riprogettazione dei servizi offerti alla cittadinanza, in questo caso nella fase di attesa del bus alla fermata.

Le pensiline di ultima generazione sono installate in questi mesi sono 29, elettrificate e corredate – durante l’estate – della nuova cartellonistica aziendale, ovvero poster di grandi dimensioni, dalla linea moderna e lineare – con un evidente stile metropolitano – che informano in maniera facile ed efficace su percorsi, regole di viaggio ed altre info utili per chi viaggia. Le nuove pensiline, come già detto, hanno trovato collocazione in punti nevralgici della città e sono andate in alcuni casi a sostituirne altre di vecchia generazione. Queste ultime, sette per la precisione, sono state a loro volta sottoposte ad un’importante opera di ristrutturazione e ricollocate in altre zone della città. Complessivamente tutte le pensiline presenti in città sono state interessate da un’importante opera di manutenzione straordinaria.

È stata inoltre ultimata la nuova pensilina della fermata all’esterno della Casa Circondariale di Bancali. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’Atp e la direzione della struttura penitenziaria, con il supporto del garante dei detenuti. I lavoratori delle carceri e i parenti dei detenuti ora possono usufruire di un luogo di attesa confortevole, in cristallo per ragioni di sicurezza pubblica. Anche Platamona, nei pressi della Rotonda, può contare su due nuove pensiline anch’esse di cristallo trasparente, meno impattanti da un punto di vista paesaggistico ed utile riparo dal sole o dalle intemperie, durante l’attesa del bus.

Parte dall’agro invece il progetto di redesign e riqualificazione delle paline. L’Atp ha avviato un intenso lavoro di monitoraggio nelle zone più periferiche raggiunte dal servizio, andando a censire e verificare lo stato dell’arte delle fermate presenti in quel territorio. Sono quindi ben 450 le paline che sono in fase di installazione dell’agro, in zone fino ad oggi prive di una segnaletica verticale chiara per l’attesa dei mezzi: tutti i nuovi pali, di color antracite, hanno in apice il simbolo dell’autobus bianco su fondo rosso, icona facilmente riconoscibile e ben visibile che indica un luogo di attesa dei mezzi di trasporto pubblico. Non solo: ogni palina presenta supporti a bandiera con il logo aziendale, il nome della fermata e l’indicazione delle linee che vi transitano. Tutti gli elementi grafici sono stati realizzati in materiale rifrangente, ben visibile quindi anche nelle ore notturne, quando investiti da una fonte luminosa, così come gli adesivi informativi – applicati sul palo – che indicano linee e percorsi. Inoltre sono presenti i QR Code utili per fare il download sul proprio smartphone dell’app Atp Sassari, utile per conoscere, quindi, in tempo reale passaggi e percorsi degli autobus. Lo studio e la progettazione delle nuove paline sono stati realizzati interamente in azienda, grazie alle professionalità in forza all’Atp.

Le 250 paline di vecchia generazione (gialle con terminale a bandiera) verranno interessate da un intervento consistente di ristrutturazione: il colore verrà uniformato a quelle di nuova installazione (antracite) e il terminale a bandiera sarà ridimensionato, applicandovi – fronte/retro – le medesime informazioni in materiale rifrangente così come concepite per le nuove paline.

«Lavoriamo costantemente per migliorare l’esperienza dei nostri utenti con il servizio di trasporto pubblico – sottolinea il presidente dell’Atp Paolo Depperu –. Stiamo facendo il massimo per rendere decoroso, confortevole e sicuro il luogo di attesa del bus e abbiamo voluto cominciare proprio dalle zone dell’agro, fino ad oggi quelle più deficitarie: a noi sta a cuore tutto il territorio raggiunto dal nostro servizio e siamo impegnati costantemente per realizzare la miglior esperienza di trasporto per tutta la cittadinanza».

Mi piace: Mi piace Caricamento...