Nuove assunzioni all’Atp

L’azienda potrà contare su sedici autisti sotto i trent’anni e su una figura specializzata per la contabilità generale e il bilancio

Sassari. L’emergenza covid non ferma la spinta propulsiva della nuova governance dell’Azienda Trasporti Pubblici sassarese. Aumentare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi del trasporto pubblico locale – purtroppo funestato negli ultimi mesi dalle limitazioni ovviamente imposte da Governo e Regione per fronteggiare la pandemia – incrementare, ringiovanire e ammodernare ogni settore aziendale cruciale: sono questi gli obiettivi dei vertici per far crescere l’Azienda.

Il primo passo è stato compiuto in tempi non sospetti, prima del diffondersi dell’allarme Coronavirus: sono state bandite due selezioni nei primi due mesi del 2020, la prima per la formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento di autisti con meno di trent’anni e la seconda per individuare una figura specializzata per il settore amministrativo-contabile.

Nuova linfa, quindi, in due reparti cruciali di un’azienda sana e virtuosa che negli anni è diventata fiore all’occhiello non solo per l’isola ma esempio sull’intero territorio nazionale. L’Atp assumerà quindi 16 autisti, idonei della graduatoria approvata nei giorni scorsi, frutto di una selezione pubblica portata avanti in tempi rapidissimi, subito dopo la fine del lockdown. È il primo inserimento massivo di conducenti, dopo circa 15 anni dall’ultimo reclutamento effettuato. Il futuro addetto alla contabilità generale, industriale e bilancio di Atp sarà una donna, professionista qualificata, sotto i quarant’anni.

«In questo preciso momento storico, sicuramente non semplice per un territorio che lentamente cerca di riprendersi da un periodo di grande crisi economica e profonda incertezza occupazionale, siamo felici e orgogliosi di poter lanciare messaggi in controtendenza», dichiara il presidente dell’Atp Paolo Depperu. Per il presidente «assumere oggi significa non soltanto dare nuova spinta alla continua trasformazione virtuosa della nostra azienda, che rinvigorisce e si arricchisce di figure specializzate giovani capaci di portare sicuro valore aggiunto ad Atp, ma è di cruciale importanza per tutto il territorio del Nord Sardegna che, si sa, a stento fatica a risollevarsi. Bene, siamo convinti che Atp, offrendo ben diciassette posti di lavoro, confermi ancora una volta il suo innegabile valore e la sua visione centrale per la crescita e l’evoluzione del territorio in cui opera».

