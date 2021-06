Nuove assunzione all’Atp

Pubblicato l’avviso per la formazione di una graduatoria biennale per 15 autisti sotto i trent’anni da assumere con contratti di apprendistato

Sassari. Quindici nuove assunzioni in vista all’Atp di Sassari. Si tratta del secondo importante tassello avviato dalla governance aziendale per dare nuovo impulso al servizio di trasporto pubblico locale. Solo un anno fa si concludeva il primo inserimento massivo di conducenti, precisamente quindici, dopo circa 15 anni dall’ultimo reclutamento effettuato in azienda ed ora con l’avvio delle nuove procedure selettive si prosegue l’opera nel medesimo solco.

Neppure l’emergenza Covid-19 ha fermato la spinta propulsiva voluta dal vertice dell’Azienda Trasporti Pubblici.

Aumentare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi del trasporto pubblico locale – purtroppo funestato negli ultimi mesi dalle limitazioni ovviamente imposte da Governo e RAS per fronteggiare la pandemia – incrementare, ringiovanire e ammodernare ogni settore aziendale cruciale: sono questi gli obiettivi perseguiti negli ultimi anni, nonostante il particolare momento storico.

La selezione, bandita il 14 giugno, è rivolta a under 30, tra le altre cose in possesso della patente di guida in corso di validità di categoria D ed E (quella di tipo E può essere conseguita entro i 18 mesi successivi all’assunzione), avere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone, in corso di validità e senza limitazioni del numero di passeggeri e chilometri e avere un punteggio residuo della patente di guida e della CQC non inferiore a 15 punti non cumulabili.

La selezione è finalizzata alla formulazione di una graduatoria biennale di idonei da utilizzare per eventuale assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi da impiegare in mansioni di conducenti di autobus in servizio pubblico di linea, noleggio, scuolabus e guida di altri veicoli aziendali e in quelle connesse al profilo professionale di competenza. L’assunzione potrà inoltre avvenire a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e/o misto. È possibile partecipare alla selezione inviando la propria candidatura entro le 24 del 29 giugno prossimo esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata personale.

Il bando con il facsimile della domanda è pubblicato sul sito aziendale www.atpsassari.it nella sezione Notizie.

Per il presidente Paolo Depperu «assumere oggi significa non soltanto dare nuova spinta alla continua trasformazione virtuosa della nostra azienda, che rinvigorisce e si arricchisce di figure specializzate giovani capaci di portare sicuro valore aggiunto ad Atp, ma è di cruciale importanza per tutto il territorio del Nord Sardegna che, si sa, a stento fatica a risollevarsi. Siamo felici e orgogliosi di poter lanciare messaggi in controtendenza: siamo convinti che Atp, offrendo ben quindici nuovi posti di lavoro, oltre i sedici dello scorso anno, conferma ancora una volta il suo innegabile valore e la sua visione centrale per la crescita e l’evoluzione del territorio in cui opera».

