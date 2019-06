Noi per Sassari, ci sono anche i cristiano popolari

La lista fa parte della coalizione civica che sostiene Nanni Campus candidato sindaco

Sassari. Martedì sera nella sala conferenze dell’hotel Grazia Deledda è stato presentato il programma dei candidati del movimento Cristiano Popolari all’interno della lista “Noi per Sassari”, che sostiene Nanni Campus come candidato sindaco. Sono intervenuti il segretario nazionale Antonio Satta e Alessandra Giudici, che ha coordinato l’evento. Hanno inoltre preso la parola Michele Poddighe, presidente provinciale, e Giovanni Ledda, ex coordinatore provinciale.

«Il nostro è un progetto per Sassari e sosteniamo Nanni Campus, che da primo cittadino ha dimostrato di saper governare bene. Il comune è l’ente più vicino ai cittadini e bisogna garantire risorse, lasciando alla Regione i compiti di coordinamento – ha detto Antonio Satta –. Abbiamo bisogno di amministratori comunali come Nanni Campus, coerente, corretto e leale».

«Io non ho mai rinnegato i partiti, ma la partitocrazia, lo strapotere di alcuni gruppi. Pensiamo solo a quanto accaduto al Comune negli ultimi cinque anni, con una parcellizzazione degli interessi personali», ha spiegato Nanni Campus. «Il nostro progetto civico nasce in opposizione a questa dittatura dei partiti. Vediamo anche cosa accade a Cagliari, dove si dice di avere la Sardegna nel cuore, ma il portafogli poi è a Bergamo. Noi abbiamo cinque liste, tutte uguali. E per la giunta non ci sarà nessun manuale Cencelli».

Questi i candidati cristiano popolari nella lista “Noi per Sassari: Patrizia Cuccureddu, Gianni Dettori, Valter Meloni, Laura Maninchedda, Luciano Ribichesu e Sebastiano Toschi Pilo.

