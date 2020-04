No di Murru a commissione, Masala: «Arroganza e inadeguatezza»

I consiglieri di centrosinistra replicano con un comunicato congiunto al presidente del Consiglio comunale

Sassari. I consiglieri comunali di centrosinistra non ci stanno e, con un comunicato congiunto, rispondono in modo duro al no di Maurilio Murru alla proposta di istituzione di una commissione permanente Covid19.

Tutti i particolari nel servizio di Adriano Porqueddu.

Mi piace: Mi piace Caricamento...