No a commissione su emergenza Covid-19, la replica del centrosinistra a Murru

L’opposizione che comprende Pd, Futuro Comune e Italia in Comune esprime disappunto e sdegno per la risposta del presidente del Consiglio comunale sassarese

Sassari. L’opposizione di centrosinistra non ci sta e replica alla nota del presidente Comunale Maurilio Murru che ha detto no all’istituzione di una commissione permanente congiunta sull’emergenza Covid-19. «Dal diniego del Presidente del Consiglio traspare arroganza istituzionale, inesperienza e inottemperanza al suo ruolo di garanzia e al richiamo del Presidente della Repubblica che invita tutte le forze politiche e istituzionali al confronto e alla massima condivisione di tutte le azioni da porre in essere per affrontare la pandemia», scrivono Giuseppe Masala, Fabio Pinna, Giuseppe Mascia e Carla Fundoni del Pd, Marco Dettori di Futuro Comune, Mariano Brianda, Lello Panu di Italia in Comune.

Esprimiamo disappunto, sdegno e indignazione, per il mancato accoglimento da parte del Presidente del Consiglio della nostra proposta relativa all’insediamento delle commissioni consiliari permanenti seconda e quinta (rispettivamente programmazione economica/bilancio/attività produttive e problemi sociali) per poter avviare un confronto costruttivo e una analisi accurata al fine di poter iniziare a costruire tutti insieme il dopo l’emergenza Covid-19.

La sovranità popolare di cui i Consigli Comunali sono la più diretta esplicazione non può essere sospesa soprattutto nei momenti difficili come quello che stiamo vivendo in cui i diritti fondamentali dei cittadini devono sopportare eccezionali limitazioni.

Una richiesta, la nostra, che in deroga alla sospensione delle attività consiliari, puntava a insediare una Commissione che avesse il compito di formulare proposte e condividere le informazioni e le azioni della Giunta offrendo così pubblicamente al Sindaco Campus la nostra disponibilità – politica e amministrativa – ad affrontare temi legati alle conseguenze che l’epidemia Covid-19 sta causando e causerà inequivocabilmente sul tessuto sociale, economico e produttivo della nostra città e del nostro territorio.

Dal diniego del Presidente del Consiglio traspare arroganza istituzionale, inesperienza e inottemperanza al suo ruolo di garanzia e al richiamo del Presidente della Repubblica che invita tutte le forze politiche e istituzionali al confronto e alla massima condivisione di tutte le azioni da porre in essere per affrontare la pandemia. La risposta del Presidente del Consiglio appare goffamente in tutta la sua inadeguatezza proprio perché sembra recitare il canovaccio scritto da qualcun altro, scambiando l’insediamento di una commissione congiunta con la ripresa dell’attività del Consiglio Comunale.

Abbiamo sempre ritenuto e continuiamo a sostenere che sia il momento della responsabilità e dell’unità perché abbiamo bisogno gli uni degli altri per dare forza alle istanze del territorio, ma con la formale esclusione delle minoranze dalla conoscenza del reale stato dell’emergenza e della crisi e dal dibattito sulle scelte, il Sindaco e la Giunta comunale rimarcano e certificano una chiusura e un’autosufficienza che non possiamo più tollerare né accettare.

Dispiace perché sino a oggi più volte in maniera responsabile abbiamo teso la mano al Sindaco e a questa Amministrazione con proposte che pensiamo possano essere utili per la città. A questo siamo chiamati nel nostro ruolo e da questo impegno non abbiamo nessuna intenzione di sottrarci solo ed esclusivamente per il bene della comunità e per la tutela della salute dei nostri concittadini.

Giuseppe Masala PD

Fabio Pinna PD

Giuseppe Mascia PD

Carla Fundoni PD

Marco Dettori Futuro Comune

Mariano Brianda

Lello Panu Italia in Comune

