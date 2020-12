Nicola Addis confermato presidente dell’Ordine dei Medici del nord Sardegna

Lunedì 21 dicembre si è insediato il nuovo Consiglio. Eletto il direttivo: vicepresidente Salvatore Lorenzoni, Salvatore Zaru segretario e Lucia Anna Mameli tesoriere

Sassari. Ieri, lunedì 21 dicembre, si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari. I 15 componenti Medici eletti nella Lista “Al Servizio della Salute”, risultata vincitrice rispetto alle altre due liste, più i 2 componenti della Commissione Albo degli Odontoiatri, hanno eletto il Direttivo che per il prossimo quadriennio guiderà l’Ordine. Alla presidenza ed alla vice presidenza sono stati riconfermati rispettivamente Nicola Addis e Salvatore Lorenzoni, il segretario è Salvatore Zaru e tesoriere Lucia Anna Mameli.

Il presidente Addis ha ringraziato il Consiglio uscente per l'impegno profuso, fondamentale per la vittoria della lista, il personale e il seggio elettorale che hanno garantito lo svolgimento ottimale e in sicurezza anti covid delle votazioni. Un ringraziamento va anche ai colleghi candidati nelle altre liste, perché con il loro impegno hanno favorito una insperata partecipazione al voto dei colleghi in un periodo particolarmente critico. A tutti i candidati per lo svolgimento della competizione nel massimo rispetto reciproco. Addis ha inoltre promesso che la fiducia accordata costituirà uno stimolo per tutto il Consiglio a continuare il lavoro svolto, "Al Servizio della Salute".

