Nessun monitoraggio epidemiologico a Castelsardo

Smentite le notizie sulla diffusione del focolaio scoperto sul set del film Disney

Castelsardo. L’Amministrazione comunale smentisce categoricamente le notizie diffuse a mezzo stampa, secondo cui sarebbero in corso misure di monitoraggio epidemiologico anche nel Comune di Castelsardo, a seguito dei casi positivi riscontrati all’interno della troupe Disney. «Ci si riserva altresì di adire per vie legali al fine di tutelare l’immagine della nostra Città, soprattutto ora, alle porte della stagione turistica – spiega in una nota il sindaco Antonio Capula –. Per ulteriore precisazione, con riferimento ai dati aggiornati a mercoledì 16 giugno, non vi sono casi acclarati di positività al virus Covid-19 nel territorio comunale, come non vi sono persone che, per aver avuto contatti stretti con i casi confermati di Covid-19, sono attualmente sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva».

