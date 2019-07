Si conclude stasera la XVI edizione del Festival Internazionale della musica corale. Appuntamento alle 20,30 nella chiesa di Sant’Agostino a Sassari

Sassari. L’Associazione Musicale G. Rossini di Sassari organizza la XVI edizione del Festival Internazionale della Musica Corale “Nella città dei Gremi”, con la direzione artistica del maestro Clara Antoniciello.

La manifestazione, che quest’anno può contare anche sul sostegno della Fondazione di Sardegna, negli anni ha portato nelle chiese cittadine anche cori di levatura nazionale ed internazionale per favorire la diffusione della musica corale e permettere alla città di Sassari di ascoltare ed apprezzare realtà corali spesso distanti dalla Sardegna.

In particolare quest’anno il weekend musicale si è allungato con un concerto straordinario nella serata di giovedì 11 luglio, alle 20.30, quando nella chiesa del Carmelo si è esibito il Vocal Group Gallina, prestigioso quartetto femminile proveniente da Lubiana.

Venerdì 12 luglio nella chiesa di San Giuseppe, alle 20.30, si è aperto ufficialmente il Festival con il Coro di Voci Bianche “Le Note Colorate” ed il Coro Giovanile dell’associazione Rossini, seguiti dal Coro di Voci Bianche e Giovanile Don Bosco di Arborea, dal Coro della Facoltà di Musicologia di Cremona, dall’Insieme Corale Ecclesia Nova di Bosco Chiesanuova (VR) e nuovamente dal quartetto sloveno.

La serata conclusiva si terrà sabato 13 luglio, sempre alle 20.30, presso la chiesa di Sant’Agostino dove si esibirà il Coro dell’Associazione Musicale G. Rossini ed i cori provenienti da Cremona, Bosco Chiesanuova (VR) e Lubiana, già esibitisi nella serata precedente. Sarà anche l’occasione per presentare, con un brano proposto dai suoi allievi, il Corso Stabile per Direttori di Coro, organizzato dalla medesima Associazione al fine di diffondere e promuovere la cultura della musica corale in Sardegna.

